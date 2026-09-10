Detienen a 5 mexicanos por producir metanfetamina en narcolaboratorio de Reino Unido

Los mexicanos son señalados por presuntamente formar parte del grupo dedicado a fabricar la droga en Reino Unido.

Cinco mexicanos fueron detenidos en Reino Unido y comparecerán por la presunta producción de metanfetamina, tras una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen.

Los sospechosos serán presentados ante el Tribunal de la Corona de Warwickshire. Los acusados fueron arrestados desde el 13 de agosto y comparecieron inicialmente ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde quedaron en prisión preventiva.

Los mexicanos aprehendidos son: Alejandro Ambriz, de 45 años, originario de Michoacán. El resto son de Culiacán, Sinaloa, entre ellos: Víctoria Ramírez, 47 años, Fausto Beltrán, 33 años, Lioncio Moso, 37 años y José Núñez, 44 años, de acuerdo con la Agencia.

Dichos acusados formaban parte de un grupo delictivo que fabricaba droga en un laboratorio de metanfetamina situado en una zona agrícola remota cerca de Furnace End, en Warwickshire.

La Agencia colaboró con la Policía de Warwickshire, el Servicio de Bomberos de West Midlands y el Servicio de Ambulancias de West Midlands.

México desmantela tres laboratorios y decomisa 7.8 toneladas de químicos

Autoridades mexicanas decomisaron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos tras localizar y desmantelar tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina Guerrero.

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que los laboratorios fueron localizados en los municipios de Coahuayutla de José María Izazaga, uno, y Zirándaro de los Chávez, dos.

El funcionario indicó que entre lo decomisado destacan más de 260 tambos de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, 9 reactores, más de 60 tanques de gas, 150 costales de sosa cáustica y 663 kilogramos de cloruro de amonio".

Además de aproximadamente 2.4 toneladas de sustancias químicas y cerca de una tonelada de precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores y diverso equipo para la producción de droga.

Así fue el operativo en el que se aseguraron laboratorios clandestinos

La Secretaría de Seguridad relató que en una primera acción, en el municipio de Zirándaro, los agentes localizaron 127 tambos con capacidad de 200 litros, 26 tinas, dos de ellas con una tonelada de un material blanco, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora industrial y diversos recipientes con sustancias químicas.

Además, señaló la dependencia, se localizó una caja con aproximadamente 2.4 toneladas de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3.75 toneladas de sosa cáustica.

En una segunda acción en el mismo municipio, las autoridades hallaron en otro narcolaboratorio 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, siete garrafas, 16 tanques de gas, tres reactores con sus condensadores, seis garrafas con sustancias químicas y cinco destiladores.

*Con información de EFE