Empresa mexicana ‘será rival’ de ChatGPT: Kapital desarrollará su plataforma de IA

Kapital Bank fue fundada en 2020 por el director ejecutivo René Saúl y el director financiero Fernando Sandoval.

La empresa mexicana de servicios financieros Kapital ha captado 125 millones de dólares mediante nuevas emisiones de capital y deuda, con planes de utilizar los fondos para desarrollar su plataforma de inteligencia artificial y crecer tanto a nivel nacional como internacional.

La ronda de financiación —una extensión de la ronda Serie C prevista para 2025— fue liderada por Tru Arrow Partners, con Fasanara Capital proporcionando la deuda para sus actividades crediticias, según un comunicado que confirmó un informe previo de Bloomberg News.

Cervin Ventures Management, Niya Partners KP y Overlook Capital participaron en la inversión de capital. Esta ronda de financiación eleva la valoración de Kapital desde los mil 300 millones de dólares.

Con sede en Ciudad de México, la empresa fue fundada en 2020 por el director ejecutivo René Saúl y el director financiero Fernando Sandoval para ofrecer servicios bancarios a pequeñas empresas que podrían no estar bien atendidas por las grandes instituciones financieras de América Latina.

‘Kapital resuelve desafíos financieros fundamentales’

“Kapital está resolviendo los desafíos financieros fundamentales que frenan a las empresas en cada etapa de su desarrollo, creando mayores oportunidades económicas y utilizando la IA para democratizar el acceso a capacidades financieras que tradicionalmente estaban reservadas a las grandes corporaciones”, declaró Saul en el comunicado.

“A medida que Kapital continúa creciendo de manera rentable y aumentando el apalancamiento operativo de nuestro negocio, este nuevo capital nos permitirá acelerar nuestra próxima fase de crecimiento y expandir nuestro impacto en mercados prioritarios como México y Estados Unidos”.

La compañía, que presta servicios a más de 350 mil clientes en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, registró una utilidad neta de 50 millones de dólares en el primer semestre de 2026, según el comunicado.

Asimismo, informó de un crecimiento del 220 por ciento en su cartera de préstamos, mientras que los depósitos aumentaron un 234 por ciento interanual.