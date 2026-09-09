Presupuesto para la AFAC se hunde: Gobierno pide 73% menos en Paquete Económico 2027

El presupuesto solicitado para AFAC será el más bajo desde su formalización.

El presupuesto solicitado para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tendrá el presupuesto más bajo desde su formalización como ente descentralizado, con solo 175 millones de pesos.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2027, la autoridad aeronáutica vería una reducción de su presupuesto del 73 por ciento, una fuerte afectación para el funcionamiento de la autoridad que debería garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

La AFAC es la autoridad que debería supervisar y vigilar a toda la industria aérea en el país, sin embargo, desde su formalización en 2019, no ha contado con los recursos necesarios para poder llevar a cabo todas sus funciones.

Según estimados de la industria aérea, así como de exdirectores de la AFAC, el presupuesto mínimo para cumplir con sus obligaciones debería ser de 2 mil millones de pesos anuales.

Cabe señalar que la AFAC no tiene autonomía presupuestaria. Sin embargo, esta genera los recursos necesarios para su funcionamiento gracias al cobro de algunos derechos relacionados con trámites para la operación aérea en el país.

La AFAC ha sufrido una serie de caídas en su presupuesto y solo se ha transferido una mayor cantidad de recursos desde el erario cuando la autoridad aeronáutica cayó en categoría 2 en seguridad aérea.

De hecho, la autoridad aeronáutica mexicana se encuentra siendo revisada, nuevamente y de manera anticipada, por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que determinará a finales de octubre si mantiene la categoría 1 en seguridad aérea o pierde este distintivo.

Los reportes internos indican que la AFAC continúa careciendo del nivel técnico necesario para garantizar la seguridad aérea en el país, además de otras fallas, principalmente en la capacitación de su personal del idioma inglés.

De perder la categoría 1, las aerolíneas mexicanas no podrían operar nuevas rutas hacia y desde Estados Unidos, ni incluir nuevas aeronaves para volar a rutas ya autorizadas.