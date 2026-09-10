¿Qué sabemos del Proyecto Ares, la nave que construye Veracruz para ir a Marte y ‘sembrar café’?

Gutiérrez Pérez afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum conoce el proyecto y la nave, luego de que asistió a una exposición en la Ciudad de México. (Cuartoscuro).

Todo comenzó hace un año, cuando la diputada veracruzana Victoria Gutiérrez Pérez afirmó que existe un proyecto para que una nave espacial lleve café de su estado a Marte.

‘Proyecto Ares’ sigue en pie, afirmó recientemente la legisladora y aseguró que cuentan con científicos veracruzanos calificados para construir la nave espacial.

Ante medios incluso hizo una invitación para que vean las instalaciones del proyecto. “Está aquí en el taller, los voy a invitar a ver las instalaciones porque el taller de los científicos donde están las naves y unos misiles, eso está acá en Emiliano Zapata”, afirmó.

También explicó que es un plan de terraformación para que Marte sea apto para la agricultura y que llevarán granos de café veracruzano como parte del plan.

Gutiérrez Pérez afirmó que la primera expedición podría realizarse en 2027. También que la presidenta Claudia Sheinbaum conoce el proyecto y la nave, luego de que asistió a una exposición en la Ciudad de México.

La legisladora dijo que incluso gobiernos de Estados Unidos, China y Rusia conocen el proyecto. Las afirmaciones no han sido confirmadas por alguna institución científica o secretaría de Estado de México.

¿Qué dijo la diputada veracruzana en 2025 sobre su proyecto de llevar café a Marte?

“¿Que no saben que también en el espacio se toma café?, (…) aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte, y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”, señaló en su intervención en el Día Internacional del Café.

Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales y en el propio Congreso, puesto que criticaron que no se trata de una propuesta concreta para mejorar la situación de los cafeticultores sino que únicamente son “ocurrencias”.