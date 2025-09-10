Violencia sacude Veracruz: Atacan con drones casa de alcalde electo y asesinan a excandidato de Morena

Debido al clima de violencia, el ayuntamiento de Coxquihui canceló los festejos patrios por seguridad. (Foto: Facebook Lauro Becerra García)

En un solo día, el alcalde electo y panista de Coxquihui, Lauro Becerra García, fue atacado en su domicilio, mientras que el excandidato de Morena por ese mismo municipio, Ramón Valencia, fue hallado sin vida.

Ambos hechos se presentaron en el municipio al norte del estado de Veracruz este miércoles 10 de septiembre, lo que generó una fuerte movilización por parte de la ciudadanía, quienes han expresado su temor.

Valencia Pérez estaba desaparecido desde el pasado lunes, sin que se tuviera noticias de él. Pero durante la madrugada fueron localizados dos cuerpos humanos en la carretera entre El Espinal y Coxquihui y finalmente la Fiscalía General del Estado confirmó que fue uno de ellos.

“Un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que dichos elementos pertenecen a dos víctimas. Una de ellas ya fue identificada oficialmente con las iniciales R.V.P. Mientras que la segunda permanece en calidad de no identificada”, indicó la FGE sobre el excandidato, quien era hijo de Germán Anuar Valencia, también excandidato de Morena al municipio que fue asesinado el primer día de campañas.

Ramón Valencia, excandidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, fue hallado sin vida este miércoles 10 de septiembre. (Redes sociales)

Atacan casa del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra

Mientras que durante la mañana de este miércoles, sujetos armados atacaron la casa del alcalde electo con drones y disparos. La vivienda se encuentra a tan solo dos cuadras del Palacio Municipal y muy cerca de una primaria bilingüe que se encontraba en clase en ese momento.

A través de rede sociales se han difundido videos de la forma en que las personas corren intentando ponerse a salvo de ese ataque y la primaria tuvo que suspender las clases por seguridad.

“Desde el Partido Acción Nacional condenamos enérgicamente la agresión registrada este día en el domicilio del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra García. Estos hechos de violencia ponen en riesgo su vida y la de su familia, y confirman la grave crisis de inseguridad que vive Veracruz”, señaló el PAN en un comunicado.

Añadió que desde el 4 de agosto solicitaron medidas de protección para el alcalde electo debido a la violencia que se ha presentado en la zona.

Debido a los actos de violencia, el ayuntamiento de Coxquihui tomó la decisión de suspender todos los festejos patrios, tales como el Grito de Independencia y el Desfile Cívico- Militar.