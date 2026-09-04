Asesinan a Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena: Fue atacado en carretera en Veracruz

El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, fue asesinado cuando transitaba en la carretera federal Veracruz- Xalapa.

El legislador estaba en su vehículo en un punto que se denomina La Gloria en la carretera, cuando sujetos armados le dispararon.

“Yo solo les puedo confirmar el deceso”, informó la fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, al indicar que las autoridades llegaron al sitio para realizar la investigación.

“Tuvimos noticias del evento, se está atendiendo, apenas se constituyó la triada, peritos, fiscales, policía ministerial, y se está investigando, se está integrando la carpeta de investigación”, aseguró.

Comentó que únicamente Escobar García fue víctima en esos hechos, por lo que no hay otra persona que se encuentre herida o alguna situación similar por estos hechos.

En la zona se desplegó un intenso operativo por parte de las corporaciones de seguridad, donde la vialidad se mantuvo parcialmente cerrada para que se procese el sitio.

¿Quién era Zenyazen Escobar García?

El diputado habría acudido el pasado 1 de septiembre a la instalación de la primera sesión del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

“Con responsabilidad y compromiso, seguimos trabajando desde el Poder Legislativo para fortalecer la vida democrática de nuestro país y avanzar en las transformaciones que demanda el pueblo de México”, compartió en sus redes sociales.

Escobar García fue líder magisterial y posteriormente secretario de Educación de Veracruz, durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Descartan que se trate de un atentado

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que la Fiscalía General de la República atraerá el caso para que se refuerce la investigación que se está haciendo por parte del ente local.

“La Fiscalía General de la República va a atraer el caso para que se refuerce la investigación (…) se tiene que investigar tanto con la Fiscalía del Estado y hoy también lo retoma la Fiscalía General de la República para que se aclaren los hechos y tener información precisa”, indicó.

Sostuvo que se agotarán todas las líneas de investigación para poder esclarecer los hechos y dar justicia.

Dijo que no consideran que se trate de un atentado debido a que el vehículo se encuentra en un acotamiento y no tiene mayores huellas de violencia, pero que será hasta la investigación que se puedan aclarar los hechos.

“Está acordonado para que los periciales hagan el estudio correspondiente”, indicó.