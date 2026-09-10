Fujimori ‘le hace la barba’ a Trump: Integra a Perú al Escudo de las Américas para combatir el narco

La audiencia de Rubio con Fujimori en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, fue el último punto en su gira por Sudamérica. EFE

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump tras el encuentro que mantuvo en el Palacio de Gobierno con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En una declaración conjunta, Fujimori declaró que el principal tema abordado en el encuentro fue “cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana” y, en tal sentido, anunció que le alegra informar que su nación formará parte del Escudo de las Américas, en el cual ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump.

“Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países”, afirmó la mandataria, quien aseveró que “la soberanía de Perú está intacta” con la adhesión al Escudo de las Américas.

Agregó que integrar esa iniciativa permitirá a su país “obtener información más rápido y actuar con más firmeza”. “Desde Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorgan”, subrayó.

‘Usted prometió enfrentar esto’: Rubio a Fujimori

Por su parte, Rubio declaró que actualmente los grupos criminales son redes terroristas transnacionales, con enlaces económicos, que “se están tratando de apoderar del hemisferio”.

“Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible”, afirmó el secretario de Estado al dirigirse a Fujimori.

Rubio añadió que tener bandas criminales en la región es también “una amenaza directa a Estados Unidos” porque amenazan a la soberanía y son grupos organizados que tienen “mayor dinero y equipos” que las fuerzas armadas en varios países de la región.

El secretario de Estado aclaró que su país tiene “la capacidad de actuar unilateralmente, pero queremos tener socios”. “No podemos entrar en naciones soberanas”, apostilló.

“No queremos actuar de manera unilateral, son grupos terroristas que extorsionan al pueblo, hacen todo tipo de delitos, son grupos que tenemos que derrotarlos”, expresó.

Cooperación entre Perú y EU para capturar a líder criminal

A su turno, Fujimori recordó la información que proporcionó la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos que permitió la reciente captura en Bolivia del líder de la banda criminal peruana ‘Los Pulpos’, vinculada a un secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en la ciudad de Trujillo, al norte de su país.

La mandataria destacó también que es “de vital importancia saber que Estados Unidos tiene una mirada política en Latinoamérica”, con iniciativas como el Escudo de las Américas, pues en las administraciones anteriores “no se le daba la importancia debida”.

“Vamos a poder actuar de manera directa, de nuestro lado tenemos la firme voluntad de enfrentarlos, con estas herramientas vamos a poder actuar con mucha más rapidez”, aseguró la jefa de Estado.

Por su parte, Rubio afirmó que por más de 20 años, en administraciones de ambos partidos de su país, “se ha ignorado la región”, pero que hace un año han asumido la estrategia de “darle prioridad al hemisferio, porque lo que pasa en Centroamérica o Sudamérica tiene impacto directo en Estados Unidos”.

Ambos representantes abordaron también en la reunión la cooperación bilateral en casos de desastres naturales, como el fenómeno climático El Niño, y la promoción de las inversiones y el comercio.

La audiencia de Rubio con Fujimori en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, fue el último punto en su gira por Sudamérica, que incluyó también a Ecuador y Colombia.