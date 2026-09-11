‘Tormentón’ despierta a los chilangos: Lluvias persisten la madrugada de este viernes

La madrugada de este viernes 11 de septiembre se registraron fuertes lluvias en la CDMX (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

La lluvia se hizo presente desde la madrugada de este viernes 11 de septiembre en buena parte de la Ciudad de México, con precipitaciones que continuan durante las primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la capital chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en distintas zonas del centro del país.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) mantiene seguimiento a las condiciones meteorológicas, mientras que el Gobierno capitalino activó el Operativo Lluvias 2026 para atender posibles afectaciones.

La previsión indica que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, caída de granizo. También se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

¿Cómo es la marcha del Metro de la CDMX por las lluvias?

El Metro de la CDMX mantiene su servicio durante esta mañana, aunque la presencia de agua puede provocar una marcha más lenta en algunos tramos de la red.

La cuenta oficial del sistema de transporte ha informado en ocasiones de lluvia sobre la capital que los trenes reducen su velocidad para garantizar un traslado seguro, por lo que el recorrido puede tomar más tiempo de lo habitual.

Las personas usuarias pueden consultar los avisos publicados por el Metro en su cuenta oficial de X antes de iniciar su recorrido, principalmente si necesitan realizar conexiones entre distintas líneas.

¿Qué clima tendrá CDMX este viernes?

Las precipitaciones forman parte de un escenario meteorológico que afecta a varias regiones del país. Entre los factores que favorecen su desarrollo están canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

A estos sistemas se suma la onda tropical número 38, cuyo desplazamiento favorecerá la presencia de nubosidad y lluvias en el centro, sur, oriente y sureste de México.

Para la capital se espera un ambiente variable durante el día, con periodos de lluvia y actividad eléctrica.

Las autoridades capitalinas pidieron a la población tomar precauciones durante los traslados, evitar zonas con acumulación de agua y mantenerse alejada de árboles, postes, anuncios u otras estructuras que pudieran representar un riesgo durante las rachas de viento.

En caso de emergencia, está disponible el número 911.