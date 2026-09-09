¡Ay, la Línea 12 del Metro! ¿Qué estaciones no tendrán servicio y cuándo reabrirán?

El Metro sustituirá un aparato de vía entre Periférico Oriente y Calle 11. Conoce las estaciones afectadas.

¿Usas la Línea 12 del Metro CDMX para moverte diario? Toma tus precauciones porque algunas estaciones no darán servicio la próxima semana.

La llamada ‘Línea Dorada’ del Metro suspenderá sus operaciones del 12 al 16 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento en las vías. Durante esas fechas, los trenes únicamente circularán de la estación Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.

¿Qué estaciones de la Línea 12 del Metro estarán cerradas?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que durante esos cinco días, el tramo Tláhuac-Lomas Estrella no brindará servicio debido a los trabajos que se realizarán en las instalaciones fijas de la línea.

El STC explicó que será necesario mantener libre la vía en el tramo intervenido para permitir el paso de vehículos ferroviarios especiales que, a su vez, trasladarán materiales desde los talleres de Tláhuac hasta la zona donde se realizarán las obras.

¿Por qué suspenderán el servicio de la Línea 12?

El Metro realizará la sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

Este dispositivo permite que los trenes cambien de vía y sean redireccionados hacia Mixcoac o Tláhuac, particularmente cuando se implementan servicios provisionales.

De acuerdo con el STC, los especialistas identificaron que el aparato llegó al término de su vida útil después de haber sido utilizado de manera intensiva como punto de retorno de los trenes durante la rehabilitación de la Línea 12.

Los trabajos comenzarán desde las primeras horas del sábado 12 de septiembre y se extenderán hasta la conclusión de la jornada del miércoles 16 de septiembre.

¿Qué trabajos realizarán en la ‘línea dorada’ del Metro?

La sustitución del aparato de vía contempla distintas labores de mantenimiento preventivo y correctivo, entre ellas:

Cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto .

. Incorporación de 300 metros cúbicos de balasto .

. 600 metros lineales de rectificación del trazo y perfil de la vía.

del trazo y perfil de la vía. Verificación del funcionamiento de los aparatos de dilatación.

Revisión de la geometría de la vía.

El Metro señaló que estas acciones buscan mantener en niveles óptimos de funcionalidad el sistema de vías en el tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán.

¿Habrá transporte alternativo para los usuarios?

Sí. Durante la suspensión parcial, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá un servicio alterno desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con recorridos de ida y vuelta.

El STC recomendó a los usuarios considerar estos cambios y programar sus trayectos durante las fechas de intervención.

Como alternativas para los habitantes de la zona oriente, el Metro señaló la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8; mientras que para los usuarios de la zona sur recomendó la terminal Tasqueña de la Línea 2.

¿Cuándo volverá a dar servicio completo la Línea 12 del Metro?

El servicio completo de la Línea 12, desde Tláhuac hasta Mixcoac, se reanudará el jueves 17 de septiembre a las 5:00 horas, con corridas en ambos sentidos.

El STC aseguró que la circulación de los trenes se realiza bajo estrictas condiciones de seguridad, con mantenimiento preventivo y correctivo, así como con la verificación del trazo y perfil de las vías por parte de especialistas en instalaciones fijas del Metro.

El organismo también precisó que el aparato de cambio de vía forma parte de los equipos electromecánicos de las instalaciones fijas y es independiente de las obras civiles y estructurales de túneles, viaductos de superficie o estructuras elevadas.