Líneas 7 y 12 del Metro están ‘a reventar’: Usuarios esperan hasta 40 minutos en abordar un tren

Pasajeros de la Línea 12 del Metro CDMX compartieron cómo está la situación en la estación Olivos. (@Rijkaard_d)

La Línea 12 del Metro CDMX no avanza desde hace más de 5 minutos, según los reportes de los usuarios este jueves 5 de febrero.

A través de redes sociales pidieron a las autoridades del Metro informar qué ocurre para así tomar otra alternativa de transporte.

“En dónde me pueden entregar una constancia de que el metro está detenido 10 minutos en cada estación, es para justificar mi retardo en el trabajo”, dijo una persona quien además compartió la foto de los andenes completamente llenos.

Otro usuario aseguró que tardó hasta 40 minutos en abordar un tren debido a los retrasos para que llegara y luego porque estaban completamente llenos los vagones.

“Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”, fue la explicación que dio el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Línea 7 del Metro CDMX ‘llena de humo’

Además de los problemas mencionados, los usuarios se quejaron de los retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX y aseguraron que hay olor a humo en los andenes.

“L7 vagones llenos de humo y retraso”, mencionó una persona quien se quejó del servicio lento en la ‘Línea naranja’.

Parte de las quejas es que el servicio es muy lento y las estaciones están llenas de gente sin que se informe qué ocurre.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión”, detalló el Metro CDMX.

Usuarios esperan hasta 20 minutos en la Línea A del Metro CDMX

Luego de que una falla eléctrica ocasionara la suspensión del servicio en la Línea A del Metro CDMX, los usuarios reportaron que hay fallas y avance lento.

“Llevo 20 minutos esperando abordar en la línea A, se pasan. Desde hace semanas está mal el servicio”, denunció una persona.

Tras haber suspendido el servicio y reanudarlo minutos más tarde, la Línea A operó con normalidad; sin embargo, los usuarios aseguraron que dicha situación lleva varios días y solo ocasiona mayores retrasos.

De acuerdo con el reporte de las 7:30 horas, las Líneas con alta afluencia este jueves son la 1, 2, 3, A y 12, lo que genera mayores tiempos de espera y durante el abordaje de los trenes.

“Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado”, agregó el Metro CDMX.