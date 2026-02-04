Detienen a Jorge Flores, papá de ‘El Tortas’, ex líder de la Anti-Unión Tepito, durante operativo en CDMX

Jorge Flores Concha, alias 'El Tortas, fue detenido el 28 de mayo de 2019 durante un operativo realizado por autoridades federales y locales en un fraccionamiento del Estado de México.[Fotografía. SSC CDMX/FGR]

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a dos personas durante la ejecución de dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Uno de los detenidos, Jorge Flores Galicia, padre de ‘El Tortas’, exlíder de la Anti-Unión Tepito.

El operativo se realizó el 4 de febrero como una acción coordinada entre la SSC-CDMX, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, tras labores de investigación e inteligencia relacionadas con delitos de narcomenudeo.

De acuerdo con la información oficial, las órdenes de cateo se ejecutaron de manera simultánea. El primer despliegue ocurrió en la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, donde los agentes detuvieron a un hombre de 27 años y aseguraron 100 dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína, 100 bolsitas con posible metanfetamina, un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un teléfono celular.

La segunda intervención se llevó a cabo en la calle Moctezuma, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, donde los agentes detuvieron a Jorge Flores Galicia, padre de ‘El Tortas’, un hombre de 71 años, de acuerdo con la información oficial.

En ese operativo se aseguraron 100 dosis de aparente cocaína, 50 bolsas pequeñas con posible marihuana y 100 bolsitas de color amarillo con presunta metanfetamina. En conjunto, las autoridades aseguraron 450 dosis de posible narcótico durante ambos cateos.

La tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad local señala que Jorge Flores Galicia registró un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de homicidio en 1994. En tanto, el otro sujeto detenido cuenta con una presentación ante el Ministerio Público por homicidio doloso con arma de fuego en 2019.

La Anti-Unión es identificada por las autoridades como un grupo delictivo con operación principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, presuntamente vinculado a actividades de narcomenudeo, robo, extorsión y secuestro.

¿Quién es Jorge Flores Concha, exlíder de la Anti-Unión?

Jorge Flores Concha, alias ‘El Tortas’, fue identificado como fundador y líder de la Anti-Unión Tepito, una organización criminal que surgió alrededor de 2016 tras una ruptura con ‘La Unión Tepito’ y que mantuvo una disputa violenta por el control de actividades ilícitas en la zona centro de la Ciudad de México.

Jorge Flores Concha fue detenido el 28 de mayo de 2019 durante un operativo realizado por autoridades federales y locales en un fraccionamiento del Estado de México. Su captura ocurrió el mismo día que la de Pedro Ramírez Pérez, alias ‘El Jamón’, líder de La Unión Tepito.

Tras su aprehensión, Jorge Flores Concha enfrentó diversos procesos penales por delitos contra la salud, posesión de armas y otras conductas ilícitas. Posteriormente recibió una sentencia de 8 años de prisión, misma que cumple en el penal del Altiplano de Almoloya de Juárez.