Se va la luz en la Línea A del Metro: Falla en suministro eléctrico provoca suspensión del servicio

Una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro provocó la suspensión en el servicio de la Línea A.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que se trabaja de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para normalizar la alimentación de energía.

“Se trabaja de manera coordinada con la CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible”, indicó en redes sociales.

Agradeció la comprensión de las personas usuarias ante esta situación. “Seguiremos informando a través de los canales oficiales”, indicó.

Pasajeros de la Línea A del Metro señalaron que fueron desalojados de la estación sin que se les diera más información.

“Desde arriba vimos que los estaban sacando”, comentó un usuario.

En redes sociales, pasajeros preguntan por qué no se puede ingresar desde Pantitlán hacia La Paz, obteniendo la misma respuesta que dio el director del Metro.

Se reactiva el servicio en la Línea A

Una hora después de que se anunciara la suspensión en el servicio de la Línea A del Metro, el Sistema de Transporte Colectivo indicó que se las estaciones ya están abiertas.

“Se energiza la Línea A del Metro y se reanuda el servicio de Pantitlán a La Paz, en ambas vías, tras atender una variación eléctrica externa a la operación del Sistema", informó el director.

Agregó que la circulación de los trenes se normaliza de manera gradual.

Falta de luz en la Línea A del Metro

Desde esta mañana, pasajeros comentaron que las estaciones estaban “a oscuras” en la Línea A del metro.

“No había luz, ¿aún tardará en avanzar? Estamos detenidos en estación La Paz“, mencionó una persona.

Dicha situación molestó a los usuarios, quienes añadieron que esa falla aumentó la alta afluencia.

"Línea A cerrada en La Paz. Dejen de culpar la alta afluencia, sacan los trenes cada 15 minutos, ¿cómo no quieren que no haya alta afluencia así?“, agregó otra persona.