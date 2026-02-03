‘Se fue la luz’: Usuarios de la Línea A del Metro acusan retrasos de 15 minutos por falta de electricidad

Hay al menos 5 Líneas del Metro CDMX donde se registran retrasos de más de 15 minutos este martes. (MetroCDMX)

La Línea A del Metro CDMX inició el día ‘a oscuras’ debido a que no había luz en ciertas estaciones, según los comentarios de los usuarios en redes sociales.

“No había luz, ¿aún tardará en avanzar? estamos detenidos en estación la paz“, mencionó una persona.

Dicha situación molestó a los usuarios, quienes añadieron que esa falla aumentó la alta afluencia.

"Línea A cerrada en La Paz. Dejen de culpar la alta afluencia, sacan los trenes cada 15 minutos, como no quieren que no haya alta afluencia así?“, agregó otra persona.

En redes sociales compartieron fotos de la estación La Paz completamente llena al grado de que se hacían filas para entrar y había zonas que se veían oscuras.

"Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar“, fue la explicación que dio el Sistema de Transporte Colectivo (STC), aunque no mencionó la falta de luz.

¿Cómo va la Línea 7 del Metro CDMX?

Otra de las imágenes compartidas por usuarios en redes sociales muestra los andenes de la Línea 7 que están completamente llenos debido a que los trenes tardan hasta 10 minutos en llegar.

"10 min no llega el vagón y el q se fue iba atascado, no pude entrar Metro Rosario no es queja solo alta afluencia dirían nuestra autoridades“, comentó una persona.

Dicha situación ocurre, principalmente, con dirección a El Rosario donde los trenes se detienen hasta por 15 minutos.

La explicación del Metro CDMX fue que debido a la alta afluencia se registran ese tipo de problemas en la Línea.

¿Por qué no avanza la Línea 9 del Metro CDMX?

A las situaciones mencionadas, se suma lo ocurrido en la Línea 9 del Metro CDMX donde los trenes se quedan detenidos.

"Porque se está tardando la línea 9 en chabacano q paso porque no avanzamos“, comentó un usuario.

De acuerdo con los pasajeros, los retrasos son de hasta 10 minutos con dirección a Tacubaya.

En este caso, esta fue la respuesta del Metro: "Se realiza revisión a un tren en la Línea 9, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes“.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, las Líneas del Metro con alta afluencia este martes son 1, 2, 3, A y B, por lo que se recomienda a los usuarios planificar y anticipar sus traslados.