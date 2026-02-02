¡Cierren el refri! Activan doble alerta por frío en 7 alcaldías de CDMX

En al menos dos alcaldías de la CDMX se registraran de 1 a 3 grados de temperatura en las próximas horas.

¡Cierren el refri! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRCP) activó la doble alerta por frío en al menos siete alcaldías para las primeras horas del martes 3 de febrero.

La alerta naranja por bajas temperaturas está activa para las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

Por esa razón, se pronostican temperaturas de 1 a 3 grados a partir de la medianoche y hasta las 8:00 horas del martes en la Ciudad de México.

Mientras que las demarcaciones en alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

¿Cuáles son las recomendaciones ante las bajas temperaturas en CDMX?

Ante el pronóstico de heladas y bajas temperaturas durante las próximas horas, estas son algunas de las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil:

Protege a niños pequeños, personas de la tercera edad y embarazadas.

Utiliza crema para hidratar tu piel y protegerte del frío.

y protegerte del frío. Mantén una ventilación adecuada en caso de que uses calentadores.

Actualiza tu esquema de vacunación ante la influenza, COVID y neumococo.

ante la influenza, COVID y neumococo. Abrígate bien al cubrir y nariz y boca para no respirar el aire frío.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Protege a tus mascotas del frío.

Ingiere abundantes frutas y verduras, ricas en vitaminas A y C.

Así estará el clima en CDMX este 2 de febrero

Durante la tarde de este lunes 2 de febrero habrá ambiente templado sin probabilidad de lluvias para la CDMX.

La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 20 a 22 grados, con rachas de viento de 10 a 20 kilómetros por hora.

Mientras que para el martes 3 de febrero, habrá cielo parcialmente nublado con ambiente de frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas.

Durante la tarde habrá temperaturas mínimas de 4 a 6 grados mientras que las temperaturas máximas alcanzarán de 22 a 24 grados.

¿Cómo afectará el frente frío 33 a la CDMX?

En las próximas horas ingresará el frente frío 33 a México por lo que se prevé un marcado descenso de la temperatura a partir del miércoles 4 de febrero.

La CDMX resentirá dichos cambios de temperatura por lo que en las próximas horas se prevén rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora junto con intervalos de chubascos en la capital del país y el Estado de México.

El frente frío 33 estará acompañado por una masa de aire polar que tendrá interacción con la corriente en chorro subtropical.