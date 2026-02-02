Busca el ‘solecito’: ¿Cuándo entra el Frente Frío Número 33 a México y qué estados tendrán heladas?

El frente frío 33 se acompañará con lluvias puntuales fuertes en México.

Las heladas ‘no se van, no se van, no se van’ debido a que el frente frío 33 se aproxima a México y sus efectos comenzarán en los próximos días.

El frente frío 33 ingresará a territorio nacional el martes 3 de febrero, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La entrada de dicho sistema, al norte de México, estará acompañada por una masa de aire polar que tendrá interacción con la corriente en chorro subtropical.

Dichas condiciones ocasionarán un nuevo descenso en la temperatura, así como fuertes vientos que son conocidos como ‘surada’ y traerá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Así como lluvias en gran parte del país.

Los vientos mayores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se hace un llamado a la población a atender los avisos de Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

¿Cuáles serán los efectos del frente frío 33?

Por la presencia del frente frío 33 se prevén intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias aisladas ocurrirán en:

Tamaulipas.

Huasteca Alta de Veracruz.

Jalisco.

Colima.

Estado de México.

Chiapas.

Quintana Roo.

Las heladas de -10 a -5 grados durante la madrugada del miércoles, serán en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mientras que las temperaturas de -5 a 0 grados serán en las zonas serranas de las siguientes entidades:

Sonora.

Coahuila.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Michoacán.

Hidalgo.

Estado de México.

Tlaxcala.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

¿Dónde habrá heladas y caída de nieve o aguanieve por el frente frío 33?

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas de los siguientes estados:

A partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Será durante el miércoles cuando se intensifiquen las bajas temperaturas que se combinarán con la presencia de chubascos y lluvias fuertes.

Las precipitaciones intensas serán en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Mientras que el ingreso de humedad ocasionará probabilidad de lluvias y chubascos fuertes en Guerrero.

Mientras que el fin del primer puente de 2026 este lunes 2 de febrero estará acompañado por fuertes lluvias en Michoacán y chubascos en las siguientes regiones: