Un nuevo frente frío en camino: ¿Qué estados tendrán hasta -15 grados esta semana?

En diversas regiones del país se esperan temperaturas bajo cero por el siguiente frente frío. (FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

La temporada de invierno 2025-2026 en México está por intensificarse con la llegada del frente frío número 33, un sistema que se desplaza desde el noroeste del país y que ya es monitoreado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su interacción con masas de aire polar y corrientes en chorro augura un marcado descenso de temperaturas, lluvias generalizadas y manifestaciones de nieve o aguanieve en regiones montañosas, durante el ‘corazón’ del invierno.

Aunque el frente frío 33 se ha reportado en movimiento sobre la península de Yucatán y el norte del país con lluvias y vientos, la masa de aire frío asociada promete un ambiente más gélido conforme avanza la semana.

Sin embargo, aún no hay un comunicado oficial actualizado que confirme pronósticos definitivos de temperaturas mínimas de -15 °C específicamente por este frente para todos los estados listados en redes o informes antiguos.

Diversos reportes del SMN señalan que con frentes fríos de esta magnitud es común que las zonas altas del norte y centro del país experimenten heladas severas con mínimas bien por debajo de cero Celsius, especialmente en regiones serranas.

¿Dónde podrían ocurrir heladas severas esta semana?

Las proyecciones del SMN para frentes fríos comparables prevén heladas en zonas altas, con rangos térmicos aproximados que incluyen:

Inferiores a -15 °C en partes de Durango.

en partes de Durango. De -15 a -10 °C en Sierra de Chihuahua.

en Sierra de Chihuahua. De -10 a -5 °C en zonas de Sonora y Zacatecas.

en zonas de Sonora y Zacatecas. De -5 a 0 °C en elevaciones de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y otras.

Impactos esperados y recomendaciones

La combinación de este frente frío con aire polar y corrientes en chorro puede generar un evento de ‘Norte’, con rachas de viento significativas y descensos abruptos de temperatura, especialmente en el noroeste y en las sierras del norte y centro.

Ante este escenario, especialistas meteorológicos recomiendan: