Frente frío 32 entra a México: Lluvias, heladas y aguanieve en los estados el último ‘finde’ de enero

Frío y lluvia para el último fin de semana de enero por la llegada del frente frío 32.

¿Ya te cansaste del frío? Pues todavía no se irá. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y la entrada del nuevo frente frío número 32 para este jueves 29 de enero.

"Durante la tarde-norte, un nuevo frente frío (núm. 32) y su masa de aire polar ingresarán sobre la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional", indica el reporte de este jueves.

Con la llegada del nuevo frente frío en México, se esperan temperaturas de hasta -10 grados Celsius con heladas en las zonas serranas de Chihuahua.

En tanto, para la madrugada del viernes 30 de enero, se esperan igualmente heladas por el frente frío:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Chihuahua.

: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

En tanto, el pronóstico del SMN del 29 de enero indica que el frente frío num. 32 se desplace el fin de semana sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, lo que causará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, una masa de aire polar del frente frío 32 causará un evento conocido como “Norte”, de manera muy fuerte especialmente en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo de Tehuantepec. Asimismo, hay probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.