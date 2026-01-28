Los gustos de ‘El Barbas’ en Michoacán: Encuentran altar satánico y un ‘Zinepolis’ en su rancho

En el rancho de 'El Barbas' fueron encontrados diversos altares con motivos satánicos. (Foto: Quadratin Michoacán)

Luego de la huida del presunto líder criminal William Edwin ‘N’, alias ‘El Barbas’, las autoridades encontraron una sala de cine, llamada ‘Zinépolis’, así como un altar satánico y una barbería personas dentro del rancho de esta persona, en Zitácuaro, Michoacán.

Asimismo, dentro de una habitación del rancho, fueron encontradas diversas imágenes de diablos, que representarían a Lucifer y a un demonio identificado como Baphmet, el dios cuerno de cabra para la secta del Satanismo.

De igual manera, la agencia Quadratin dio a conocer que las autoridades hallaron bultos con distintas advocaciones de la Santa Muerte, además de cabezas de muñecos de plástico dentro de vasos y otras referencias a las religiones Yoruba y santerismo.

Otra escena encontrada, además de las distintas imágenes en dos altares, fueron dos machetes que estaban colocados verticalmente, que sería un tipo de ofrenda que usualmente hacen los integrantes del crimen organizado para pedir de favor a sus deidades que desaparezcan a sus rivales.

La adoración a Satanás, Lucifer o Baphomet, la Santa Muerte y la santería se ha popularizado entre células criminales, en zonas como la Ciudad de México; esta práctica cobró notoriedad en 2024, cuando se hallaron en casas de seguridad de Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.

También encontraron, a la par del altar satánico, un inmueble con la imagen de una persona con barba pronunciada y el mote del presunto líder criminal fugado.

‘El Barbas’ tenía su ‘Zinépolis’

Quadratin reporta que fuentes allegadas a las investigaciones dijeron que al interior del rancho también encontraron diversos inmuebles, entre los que se encuentra una sala de cine personal llamada ‘Zinépolis’, en alusión a ‘Cinépolis’, empresa fundada en Morelia, Michoacán.

Según los informes del operativo de 2025, también fueron asegurados 10 vehículos, cuatro granadas, cinco armas largas, 525 cartuchos, cargadores, chalecos balísticos, equipo táctico, un kilo de cocaína y un kilo de marihuana.

El operativo fue encabezado entonces por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Michoacán, con miras de detener a ‘El Barbas’, supuesto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación.

No obstante la diligencia, ‘El Barbas’ logró evadir la acción de la justicia y dejó detrás una serie de ataque a tiendas de conveniencia, bloqueos carreteros, quema de vehículos y un menor fallecido, así como una niña y su mamá lesionadas.

Con información de Quadratin