‘Los Guardianes de Lucifer’: ¿Qué sabemos del primer templo satánico inaugurado en Saltillo?

“¡Salve el señor oscuro!“. Bajo este lema se dio a conocer la apertura del primer templo satánico en Saltillo, Coahuila, liderado por un grupo de personas que se autodenominan ‘Los Guardianes de Lucifer’, abriendo así sus puertas a todo aquel interesado en el satanismo y en la veneración a la Santa Muerte.

Fue el pasado 25 de agosto cuando la página de Facebook Fenómeno Paranormal Saltillo informó sobre la creación de una congregación que rinde culto a Satanás, cuya inauguración transcurrió en medio del secretismo y el misterio, pues hasta ahora se desconoce la ubicación exacta de este grupo.

El sitio, dedicado a la difusión de temas sobrenaturales, compartió fotografías del evento que muestran la reunión de por lo menos ocho personas, con rostros cubiertos por máscaras y vestimentas negras, posando entre cráneos, pentagramas, cruces invertidas y diversa simbología ocultista.

De acuerdo con Fenómeno Paranormal Saltillo, ‘Los Guardianes de Lucifer’ fueron amables y hospitalarios durante la presentación oficial, y en entrevista, compartieron sus conocimientos sobre las ceremonias y rituales que llevarán a cabo en este templo, “donde lo oculto, lo espiritual y lo prohibido” se encuentran.

¿Quiénes son ‘Los Guardianes de Lucifer’, la iglesia satánica de Saltillo?

A través de sus redes sociales, este grupo se describe a sí mismo como una “hermandad” y un espacio de “estudio esotérico dedicado a explorar las profundidades del sendero de la mano izquierda”.

Señalan que sus miembros tiene distintas procedencias y que se reúnen en secreto para “desentrañar los misterios ocultos y las enseñanzas prohibidas asociadas con Lucifer, el portador de luz”.

En su perfil de TikTok, con apenas 633 seguidores, ‘Los Guardines de Lucifer’ comparten videos de algunas de las ceremonias que realizan, así como de los ritos de iniciación que buscan retomar las tradiciones antiguas y adaptarlas a estos tiempos.

Detrás, en las paredes de este recinto, se pueden ver imágenes que buscan representar al ‘Señor de las Tinieblas’ y a otras figuras asociadas a demonios e ídolos paganos, como es el caso de Baphomet y Belial, e incluso a referencias bíblicas como el Leviatán.

En otros videos también se aprecia un altar a la Santa Muerte y hasta un tablero de Ouija, el cual, de acuerdo con el folclor del mundo sobrenatural, sirve para comunicarse con los muertos y abrir portales con el más allá.

Además de estar activos en TikTok, ‘Los Guardines de Lucifer’ tienen una cuenta de Facebook de reciente creación, donde hasta el momento acumulan poco más de 300 seguidores.

¿Qué es el satanismo moderno?

De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, el satanismo se define como la adoración o veneración a Satanás, que a su vez es una figura del cristianismo conocida popularmente como Diablo o Lucifer.

Si bien siempre se ha asociado esta doctrina con las fuerzas malignas, la brujería y hasta con crímenes violentos, el satanismo como una religión moderna busca reivindicar estas creencias.

“Los satanistas religiosos modernos pueden dividirse, a grandes rasgos, en dos bandos: los ateos o racionalistas, para quienes Satanás/Lucifer es un símbolo de valores que desean defender, y los sobrenaturalistas, que perciben a Satanás/Lucifer como un ser que existe literalmente y al que desean adorar”, explica la Enciclopedia Britannica.

Un referente religioso del satanismo moderno es Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en 1966, quien también promovió sus ideas a través de libros como La Biblia Satánica (1969).