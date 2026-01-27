Tormenta invernal provoca heladas ‘históricas’ en EU: Mueren 30 personas por el frío intenso

Miles de personas en Estados Unidos enfrentaban otra noche de temperaturas bajo cero y sin electricidad después de que una colosal tormenta invernal arrojara más nieve el lunes 26 de enero en el noreste del país y mantuviera partes del sur cubiertas de hielo. Se reportaron al menos 30 muertes en estados afectados por el frío extremo.

Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros a lo largo de una franja de 2 mil 100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizaron el tráfico, obligaron a cancelar vuelos por el frío y provocaron el cierre de escuelas en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve, y enfrentaban sensaciones térmicas de hasta 31 grados Celsius bajo cero desde el lunes por la noche hasta el martes.

El frío intenso que azota a dos terceras partes de Estados Unidos no cesará pronto. El servicio meteorológico anunció el lunes que se prevé que la llegada de una nueva corriente de aire del Ártico mantenga las temperaturas gélidas en lugares que ya están cubiertos de nieve y hielo. Además, los meteorólogos advierten la posibilidad de que otra tormenta invernal además de ‘Fern’ pudiese azotar partes de la costa este del país el fin de semana.

El aumento en el número de muertes incluyó a dos personas que fueron atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, accidentes de trineo que mataron a adolescentes en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve por policías con perros después de que fue vista por última vez mientras salía de un bar en Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron halladas sin vida a la intemperie a lo largo del fin de semana.

Cientos de miles de personas sin electricidad por tormenta invernal en EU

Había más de 560 mil cortes de energía en la nación el lunes por la noche, según el portal poweroutage.com. La mayoría se registraron en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana hicieron que las ramas de los árboles y las líneas eléctricas cedieran ante el peso, lo que causó apagones por frío en el norte de Mississippi y partes de Tennessee. Las autoridades advirtieron que podría tomar días restablecer el servicio eléctrico.

En Mississippi, las autoridades llevaban catres, mantas, agua embotellada y generadores a toda prisa con el fin de abastecer estaciones para calentarse en las zonas más afectadas tras la peor tormenta de hielo del estado desde 1994. Al menos 14 viviendas, un negocio y 20 caminos públicos sufrieron daños importantes, dijo el gobernador Tate Reeves el lunes por la noche.

La Universidad de Mississippi, donde la mayoría de los estudiantes estuvieron sin luz el lunes, canceló las clases para el resto de la semana mientras su campus de Oxford seguía cubierto de hielo. La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, publicó en redes sociales que se habían caído tantos árboles, ramas y cables que “parece que pasó un tornado por cada calle”.

La caída de un par de grandes ramas dañó el nuevo garaje del agente inmobiliario Tim Phillips, rompió una de sus ventanas y dejó sin servicio eléctrico a su vivienda en Oxford.

“Es una de esas cosas para las que intentas prepararte”, comentó Phillips, “pero esta fue simplemente increíble”.

Más de 12 mil vuelos fueron demorados o cancelados por la tormenta invernal el lunes a nivel nacional, de acuerdo con el portal de rastreo de vuelos flightaware.com. El día anterior, el 45 por ciento de los vuelos del país fueron cancelados, lo que lo convirtió en el día con más cancelaciones desde la pandemia de COVID-19, según la empresa Cirium de análisis de aviación.

El impacto se extendió mucho más allá del alcance de la tormenta invernal, por la que en México suspendieron clases, porque importantes centros como el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth fueron golpeados por la tormenta, dejando aviones y tripulaciones varados, sumado al desalojo del Aeropuerto Internacional de Miami por un objeto sospechoso.

En la región de Nueva Inglaterra, los pronósticos indicaban nevadas de ligeras a moderadas hasta el lunes por la noche.

La ciudad de Nueva York experimentó su día más nevado en años, en el que algunos barrios registraron entre 20 y 38 centímetros de nieve. Aunque las escuelas públicas cerraron, a unos 500 mil estudiantes se les indicó que se conectaran para tomar clases en línea. Los días de nieve en los que los alumnos se quedaban sin clases son cosa del pasado en Nueva York, el mayor sistema escolar público del país, después de que el aprendizaje remoto ganara terreno durante la pandemia de COVID-19.

La Corte Suprema de Estados Unidos quedó rodeada de nieve debido a las bajas temperaturas de la tormenta invernal. (AP)

Un frío intenso azota gran parte de Estados Unidos

Mientras tanto, a la tormenta le siguió un frío intenso en Estados Unidos. Comunidades de la región centro-norte, el sur y el noreste amanecieron con temperaturas bajo cero. Se pronosticó que los 48 estados contiguos registrarían su temperatura mínima promedio más baja, de 12.3 grados bajo cero, desde enero de 2014.

En el área metropolitana de Nashville, Tennessee, miles de hogares y negocios recuperaron el servicio eléctrico, mientras que más de 146 mil personas aún no tenían electricidad el lunes por la noche después de dormir la víspera en medio de temperaturas bajo cero. Muchos hoteles estuvieron al máximo de su capacidad durante la noche, alojando a residentes que escapaban de sus hogares oscuros y helados.

Alex Murray reservó una habitación de hotel en Nashville con el fin de asegurar que su familia tuviera a disposición un refrigerador que funcionara, pues necesitaban preservar la leche materna con la que alimentan a su hija de medio año de nacida. Previendo una larga espera hasta que su casa recupere el suministro eléctrico, Murray planeaba extender su estadía en el hotel hasta el miércoles.

“Sé que hay muchas personas que podrían no poder encontrar un lugar o pagar por un lugar o algo así, o incluso viajar”, expresó Murray el lunes . “Así que fuimos realmente afortunados”.

La tormenta invernal provoca muertes en varios estados de EU

En Emporia, Kansas, policías encontraron a una maestra de 28 años muerta en la nieve después de que se le vio salir de un bar sin su abrigo ni su teléfono.

La policía informó que barredoras de nieve atropellaron a dos personas en Norwood, Massachusetts, y Dayton, Ohio, las cuales murieron. Arkansas y Texas reportaron dos muertes cada uno.

La causa de los decesos de las ocho personas encontradas al aire libre en la ciudad de Nueva York, mientras las temperaturas se desplomaban entre el sábado y el lunes por la mañana, aún está bajo investigación.

Las autoridades reportaron cuatro muertes en Tennessee, tres fallecimientos en Luisiana y Pensilvania; dos decesos en Mississippi, uno en Nueva Jersey, uno en Carolina del Sur y otro en Kentucky.