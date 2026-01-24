(Fotos y videos) De Texas a NY: ¿Por qué esta tormenta de nieve es tan grande en EU?

Sería una de las tormentas de nieve más significativas desde la de 1993, según Rob Carolan, director ejecutivo de Hometown Forecast Services. (EFE).

Unos 14 estados de Estados Unidos se preparan para una gran tormenta invernal. Hielo, aguanieve y nieve se extenderán por un área de miles de kilómetros.

Si bien algunas partes de EU han lidiado con fuertes tormentas invernales en los últimos años, desde California azotada por ríos atmosféricos el año pasado hasta las fuertes heladas de Texas en 2021, el país no ha experimentado ninguna de esta magnitud geográfica.

Sin embargo, dos factores se están combinando para crear un sistema meteorológico que se pronostica que afectará a docenas de estados, desde Nuevo México hasta Maine.

Una tormenta de nieve afectará este fin de semana a 14 estados de EU. (AP).

¿Qué causará la tormenta invernal en EU que afecta a 14 estados?

El primer factor involucrado en una tormenta invernal tan grande en EU es el aire frío. Después de todo, la nieve y el hielo no pueden formarse sin temperaturas bajo cero.

El fuerte frío se produce gracias a una profunda caída de la corriente en chorro, una franja de aire que se mueve de oeste a este.

Sin embargo, ocasionalmente es propensa a oscilaciones bruscas, como la que se observa actualmente sobre Norteamérica, donde el aire frío sale de Alaska y se extiende por el sur de Estados Unidos.

Esta caída, también conocida como vaguada, hará que las temperaturas bajen muy por debajo de los promedios estacionales.

“La naturaleza a gran escala del patrón también significa que estamos obteniendo una región generalizada de frío y no solo siendo interrumpidos por un período de frío corto”, dijo Andrea López Lang, científica atmosférica de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Con ese frío presente, el otro ingrediente clave es la humedad. Esta proviene de un sistema meteorológico que soplará desde los alrededores de Baja California. Aunque de escala relativamente menor, actuará como un pulso de energía en la atmósfera.

Uno de los factores para la formación de una tormenta invernal tan grande en EU es el aire frío. (AP).

Si estas dos piezas atmosféricas “se unen perfectamente, esa es entonces la receta y los ingredientes para una tormenta realmente grande”, dijo Curtis Walker, científico del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Con Texas, en particular, preparándose para peligros y posibles cortes de energía, es tentador comparar esto con la helada de 2021 que mató a decenas de personas y dejó a millones a oscuras durante días. Pero, aunque existen similitudes, se pronostica que esta tormenta será más grande y más corta.

¿Cómo fue la tormenta de nieve de 2021 en EU?

Durante el evento de 2021, el frío provocó fallas en las centrales eléctricas de gas. Pero esta vez, la formación de hielo significativa se extenderá más allá de Texas, lo que aumentará el riesgo de cortes de suministro eléctrico causados ​​por líneas eléctricas rotas o caídas.

Lopez Lang mencionó una extensa tormenta de hielo que azotó Canadá y el noreste de Estados Unidos en 1998 como punto de comparación. Ese evento causó daños ajustados a la inflación por 2.700 millones de dólares solo en Estados Unidos, incluyendo daños generalizados a la red eléctrica y a los bosques.

El hielo de esta tormenta probablemente amenazará zonas menos aclimatadas al clima invernal, y también afectará a importantes aeropuertos, como Dallas-Fort Worth, Atlanta y Charlotte.

Es probable que caigan más de 30 centímetros de nieve en gran parte del noreste, incluyendo Nueva York, lo que dificultará aún más el transporte.

Si el pronóstico se cumple, sería una de las tormentas de nieve más significativas desde la de 1993, según Rob Carolan, director ejecutivo de Hometown Forecast Services.

También se espera que miles de kilómetros de carreteras interestatales se vean afectados por la nieve y el hielo, lo que creará un “conjunto único de impactos” al que los equipos de reparación deberán responder, dijo Walker.

Si bien es probable que la mayor parte de la nieve y el hielo desaparezcan de EU el lunes, las temperaturas gélidas persistirán en los días posteriores.

Esto se debe a la gran extensión de la vaguada, explicó López Lang, y a que la fuente de aire frío del norte “está abierta y es bastante persistente”.