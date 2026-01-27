Enero cerrará gélido: ¿Cuándo entra el próximo frente frío y qué estados afectará con heladas?

Cuándo será el próximo frente frío y qué estados resentirán la bajas temperaturas al cierre de la semana. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

El frío continuará en varios estados del país durante el resto de la semana por los efectos del frente frío número 30; sin embargo, el clima no dará tregua, ya que para el fin de semana se espera la entrada de un nuevo sistema.

Aunque se anticipaba una disminución en las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que las condiciones gélidas persistirán durante los próximos días.

¿Cuándo llegará el próximo frente frío?

El frente frío número 30 se aleja del territorio nacional, pero el SMN informó que durante el transcurso del jueves ingresará por la frontera norte de México el frente frío número 32.

Este fenómeno se presentará acompañado de una masa de aire polar, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará rachas fuertes de viento y un nuevo descenso de las temperaturas en varias entidades del país.

¿Qué estados de México padecerán el frente frío 32?

De acuerdo con el SMN, durante viernes y sábado el frente frío número 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, lo que provocará chubascos y lluvias fuertes.

También se pronostican lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire polar asociada al sistema generará un evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas.

El jueves, las zonas serranas de Chihuahua registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius.

En Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius.

En Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas, se prevén temperaturas de 0 a 5 grados Celsius.

¿Cuánto durará el frente frío número 32?

El frente frío número 32 se mantendrá hasta el sábado de esta semana, por lo que las condiciones de frío y lluvias persistirán durante el viernes 30.

El SMN prevé lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las temperaturas más bajas se presentarán durante la noche, con valores de -10 a -5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

El sábado, se esperan temperaturas de -5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En las zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas, las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados Celsius.

Para el sábado 31 de enero, se prevén lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El frío se sentirá con mayor intensidad en las zonas serranas, con los siguientes rangos: