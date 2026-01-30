Nacional

Primer puente del 2026 será ‘helado’: Prevén caída de aguanieve y hasta -15 grados por frente frío 32

El frente frío 32 ingresará a nuestro país este fin de semana y habrá caída de nieve y aguanieve en zonas altas de nuestro país; además, fuertes lluvias y chubascos.

alt default
Conagua informó que habrá caída de nueve en las cimas del Popocatépelt, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. (Cuartoscuro). (Alejandro Rodríguez)
Por Redacción

¿Ya estás planeando que hacer en este primer puente del 2026? Te tenemos malas noticias, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que llegará a nuestro país el frente frío 32.

En un comunicado detalló que será durante las primeras horas del sábado 31 de enero cuando el sistema frontal entre a México. Informó además que debido a ello habrá un marcado descenso en las temperaturas en gran parte del país.

El frente frío número 32 también traerá heladas y caída de nieve y agua nieve en estados del norte, así como zonas montañosas.

Frente frío 32 en México: ¿Dónde caerá nieve?

Conagua destacó que la caída de nieve y aguanieve se podrá presentar en la mesa del norte e y la central.

También en las cimas del Popocatépelt, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

También, la masa de aire ártico que impulsa al frente, generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuánto a las temperaturas, se prevén de -15 a -10 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Coahuila.

De -10 a -5 grados centígrados con heladas en Nuevo León y Zacatecas. Además, de -5 a 0 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, de 0 a 5 grados centígrados en zonas altas de la Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

alt default
Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

Frente frío 32 en México: ¿Cuál es la trayectoria?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la trayectoria del frente frío 32 en México: se desplazará sobre el noreste y oriente del país. En esa región ocasionará fuertes lluvias y chubascos.

Durante el sábado y domingo, el frente frío se irá hacia el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes.

Para el lunes 2 de febrero el frente frío 32 se moverá al mar Caribe, y por ello dejará de afectar a México. Pero durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío.

ConaguaFrente FríoCaída de nieve

También lee:

whastapp