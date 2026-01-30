Primer puente del 2026 será ‘helado’: Prevén caída de aguanieve y hasta -15 grados por frente frío 32

Conagua informó que habrá caída de nueve en las cimas del Popocatépelt, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. (Cuartoscuro).

¿Ya estás planeando que hacer en este primer puente del 2026? Te tenemos malas noticias, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que llegará a nuestro país el frente frío 32.

En un comunicado detalló que será durante las primeras horas del sábado 31 de enero cuando el sistema frontal entre a México. Informó además que debido a ello habrá un marcado descenso en las temperaturas en gran parte del país.

El frente frío número 32 también traerá heladas y caída de nieve y agua nieve en estados del norte, así como zonas montañosas.

Frente frío 32 en México: ¿Dónde caerá nieve?

Conagua destacó que la caída de nieve y aguanieve se podrá presentar en la mesa del norte e y la central.

También en las cimas del Popocatépelt, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

También, la masa de aire ártico que impulsa al frente, generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuánto a las temperaturas, se prevén de -15 a -10 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Coahuila.

De -10 a -5 grados centígrados con heladas en Nuevo León y Zacatecas. Además, de -5 a 0 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, de 0 a 5 grados centígrados en zonas altas de la Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

Frente frío 32 en México: ¿Cuál es la trayectoria?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la trayectoria del frente frío 32 en México: se desplazará sobre el noreste y oriente del país. En esa región ocasionará fuertes lluvias y chubascos.

Durante el sábado y domingo, el frente frío se irá hacia el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes.

Para el lunes 2 de febrero el frente frío 32 se moverá al mar Caribe, y por ello dejará de afectar a México. Pero durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío.