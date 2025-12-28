Quién fuera alumno de primaria: ¿Cuándo es el primer puente de 4 días? Los ‘Godínez’ solo tendrán 3 días

Guarda un poco del aguinaldo y prepara las maletas; conoce cuándo será el primer puente del 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¿Ya checaste cuándo cae tu cumpleaños en 2026? Si eres de los que corre a ver el calendario después del abrazo de Año Nuevo para conocer los días feriados y puentes en México, seguro ya sientes envidia porque no eres alumno de primaria.

Luego de 3 semanas de vacaciones de fin de año, los más jóvenes de la casa disfrutan de un megapuente de 4 días a finales de enero y principios de febrero.

¿Cuándo cae y por qué es de 4 días? Aquí va toda la explicación.

¿Qué días forman el primer puente del 2026?

Luego del regreso a clases, los estudiantes tendrán actividades durante dos semanas antes de disfrutar una breve pausa. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, el primer puente ocurrirá a finales de enero.

La suspensión de clases iniciará el viernes 30 de enero. Ese día los alumnos no asisten a clases por la realización del Consejo Técnico Escolar, un proceso mensual.

Posteriormente, el descanso se extiende hasta el lunes 2 de febrero. En esa fecha es el descanso correspondiente al Día de la Constitución, que se conmemora cada 5 de febrero.

De esa manera, mientras los alumnos de educación básica disfrutarán de 4 días sin actividades escolares, los trabajadores solo tendrán tres, ya que ellos solo detendrán sus actividades el 2 de febrero.

Más días sin clases ¿Cuándo son los días feriados del 2026?

Después del primer puente del año, aproximadamente un mes y medio después habrá una suspensión de labores: El lunes 16 de marzo por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Además, del lunes 30 de marzo al lunes 13 de abril se desarrollarán las vacaciones de Semana Santa.

Otros días feriados que conviene considerar para planear salidas familiares son:

1 de mayo, Día del Trabajo

5 de mayo, Batalla de Puebla, y

15 de mayo, Día del Maestro.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El ciclo escolar concluirá el miércoles 15 de julio de 2026 y comenzarán las vacaciones de verano. Será hasta mediados del próximo año cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) publique el nuevo calendario para conocer la fecha de regreso a clases.

Se recuerda que, para este periodo, la SEP ajustó el calendario escolar para escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria. Redujo los días de clases a 185, solo una semana menos que el modelo anterior. La decisión se tomó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a los maestros cinco días extras de vacaciones el 15 de mayo.