Vacaciones de Semana Santa 2025: ¿Quiénes descansan hasta 2 semanas? Esto dice la ley

¿Ya tienes plan para Semana Santa? Este año habrá quienes puedan descansar hasta dos semanas, además de que es posible que ciertas empresas den como descanso algunos de los principales días de las celebraciones religiosas durante la segunda mitad de abril.

La Semana Santa es una celebración principalmente católica, en la que se conmemoran los últimos días de la vida de Jesucristo, según la iglesia. Son al menos cinco días de conmemoraciones a lo largo de estas semanas, mismas que millones de personas celebran, ya sea yendo a la iglesia o con eventos públicos, como La Pasión de Cristo, que se representa en diferentes partes del país.

Además, la Semana Santa sirve para que millones de personas salgan de viaje, lo que representa una oportunidad para el comercio en México durante primavera. Como ejemplo de ello está Acapulco, Guerrero, que el año pasado logró una ocupación hotelera del 92.2 por ciento durante este periodo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo.

A falta de semanas para que comience la Semana Santa, esto es lo que debes saber sobre el periodo vacacional:

¿Cuándo es la Semana Santa 2025?

La Semana Santa será del 13 al 20 de abril. A lo largo de esos días se conmemorarán las principales festividades religiosas en este orden:

13 de abril: Domingo de Ramos.

17 de abril: Jueves Santo.

18 de abril: Viernes Santo.

19 de abril: Sábado de Gloria.

20 de abril: Domingo de Pascua.

Semana Santa 2025: ¿Quiénes tendrán dos semanas de vacaciones?

Las vacaciones de Semana Santa para los estudiantes de niveles básicos, es decir, preescolar, primaria y secundaria, serán dos semanas.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2024-2025, las vacaciones de Semana Santa serán del 14 al 25 de abril, con lo que se reintegrarán a las clases el lunes 28 de abril.

Esta medida también aplicará para quienes van a bachilleratos de la SEP.

En el caso de las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es decir, facultades, CCH y Escuela Nacional Preparatoria, las vacaciones serán únicamente de una semana, del lunes 14 al viernes 18 de abril, para volver a las clases el lunes 21.

Mientras, en el caso de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las vacaciones de Semana Santa serán del jueves 17 al viernes 25 de abril.

¿La Semana Santa es feriada?

No. La Ley Federal del Trabajo no reconoce a la Semana Santa como un día feriado por ley, por lo que las y los trabajadores formales no tienen acceso a días de descanso obligatorio.

Sin embargo, existen casos en los que las empresas dan ciertos días libres a los trabajadores, principalmente el Jueves Santo y Viernes Santo.

¿Te hacen trabajar en Semana Santa? Así te tienen que pagar

Si debes trabajar durante Semana Santa el pago es normal la mayoría de días. No se te debe pagar al triple los días de conmemoración religiosa, ya que no se consideran como feriados.

Sin embargo, en caso de que trabajes en domingo sí tienes derecho a una prima dominical por ley, equivalente al 25 por ciento del salario adicional a lo de tu día.

Así es como te deben pagar los principales días de Semana Santa:

Domingo de Ramos : Si trabajas este día se te debe pagar tu sueldo más un 25 por ciento del día adicional por tu prima dominical.

: Si trabajas este día se te debe pagar tu sueldo más un 25 por ciento del día adicional por tu prima dominical. Jueves Santo : Se paga normal.

: Se paga normal. Viernes Santo : Se paga normal.

: Se paga normal. Sábado de Gloria : Se paga normal.

: Se paga normal. Domingo de Pascua: Si trabajas este día se te debe pagar tu sueldo más un 25 por ciento del día adicional por tu prima dominical.

¿Qué trabajadores SÍ descansan en Semana Santa?

Algunos de los trabajadores que en Semana Santa sí tendrán descanso son los maestros y los demás trabajadores de la educación, ya que la SEP considera este periodo como vacacional, además de que no existen días de cursos para docentes o reuniones de trabajadores.

La UNAM también maneja este periodo para que algunos de sus trabajadores descansen.