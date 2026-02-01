CDMX

¿Tamales congelados? CDMX activa alerta por frío en TODAS las alcaldías este lunes 2 de febrero

El sur de la CDMX será la zona más afectada por las bajas temperaturas de hasta un grado.

En pleno Día de la Candelaria, la CDMX espera temperaturas bajas de hasta un grado.
En pleno día de la Candelaria, México espera temperaturas de hasta un grado. (Cuartoscuro)
clima cdmx hoy cdmx — Todas las alcaldías de la Ciudad de México están en alerta por frío para este lunes 2 de febrero, por lo que las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la espera de temperaturas mínimas de un grado centígrado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México explicó que las temperaturas más bajas se reportarán entre las 2:00 y las 8:00 horas del lunes, por lo que si sales a trabajar este lunes toma precauciones para evitar cambios bruscos de temperatura.

Las alcaldías en alerta por frío son:

  • Alerta amarilla, con temperaturas mínimas de 4 a 6 grados: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
  • Alerta naranja, con temperaturas mínimas de 1 a 3 grados: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Ante la alerta por frío en la Ciudad de México, las recomendaciones de Protección Civil son:

  • Mantener ventilación si usas calentadores.
  • Actualizar esquemas de vacunación de influenza y COVID.
  • Usar crema para mantener la piel hidratada.
  • Proteger a niños y adultos mayores.
  • Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie en las horas de más frío.
  • Tomar agua y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

El sur de la Ciudad de México será la zona más afectada por las bajas temperaturas este lunes, y esto se debe en parte al paso del frente frío 32 y su masa de aire ártico, que provocará nevadas y caída de aguanieve en las zonas cercanas al Popocatépetl.

Además de las heladas, la Ciudad de México espera lluvias ligeras de hasta 5 milímetros según el Servicio Meteorológico Nacional a lo largo del domingo y lunes, aunque se prevé que el ambiente en la tarde sea templado y con sol.

Protección Civil explicó que algunas de las colonias más afectadas por el frío son:

  • Ajusco Medio, Tlalpan: 0.7 grados.
  • Belvedere Ajusco, Tlalpan: 0.8 grados.
  • Santa Anita, Milpa Alta: 1.7 grados.
  • Topilejo, Tlalpan: 2.2 grados.
  • AICM, Venustiano Carranza: 3 grados.
