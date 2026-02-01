¿Tamales congelados? CDMX activa alerta por frío en TODAS las alcaldías este lunes 2 de febrero

En pleno día de la Candelaria, México espera temperaturas de hasta un grado.

clima cdmx hoy cdmx — Todas las alcaldías de la Ciudad de México están en alerta por frío para este lunes 2 de febrero, por lo que las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la espera de temperaturas mínimas de un grado centígrado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México explicó que las temperaturas más bajas se reportarán entre las 2:00 y las 8:00 horas del lunes, por lo que si sales a trabajar este lunes toma precauciones para evitar cambios bruscos de temperatura.

Las alcaldías en alerta por frío son:

Alerta amarilla , con temperaturas mínimas de 4 a 6 grados: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

, con temperaturas mínimas de 4 a 6 grados: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Alerta naranja, con temperaturas mínimas de 1 a 3 grados: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Ante la alerta por frío en la Ciudad de México, las recomendaciones de Protección Civil son:

Mantener ventilación si usas calentadores.

si usas calentadores. Actualizar esquemas de vacunación de influenza y COVID.

de influenza y COVID. Usar crema para mantener la piel hidratada.

para mantener la piel hidratada. Proteger a niños y adultos mayores.

y adultos mayores. Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

y cubrir nariz y boca. Evitar cambios bruscos de temperatura .

. Resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie en las horas de más frío.

y no dejarlas a la intemperie en las horas de más frío. Tomar agua y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

El sur de la Ciudad de México será la zona más afectada por las bajas temperaturas este lunes, y esto se debe en parte al paso del frente frío 32 y su masa de aire ártico, que provocará nevadas y caída de aguanieve en las zonas cercanas al Popocatépetl.

Además de las heladas, la Ciudad de México espera lluvias ligeras de hasta 5 milímetros según el Servicio Meteorológico Nacional a lo largo del domingo y lunes, aunque se prevé que el ambiente en la tarde sea templado y con sol.

Protección Civil explicó que algunas de las colonias más afectadas por el frío son: