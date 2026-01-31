Aeropuerto en Tizayuca: La vez que AMLO pensó en este municipio para aliviar saturación en el AICM

Tras convertirse en presidente electo en 2018 y cancelar la construcción del NAIM, AMLO determinó la ampliación de la base aérea de Santa Lucía. (Foto: Cuartoscuro)

¿El AICM necesita ayuda? El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Estado de México con el objetivo de ayudar a desahogar la terminal aérea de la CDMX, sin embargo, también había pensado en abrir un aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo.

En un conservatorio sobre los servicios aeroportuarios de la CDMX, organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), especialistas abordaron las opciones de retomar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco (NAIM) o hacer un puerto aéreo en Tizayuca, Hidalgo, para aliviar la saturación en el AICM.

El exsecretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús Ramírez Stabros, resaltó que aún falta un aeropuerto que ayude con la movilidad en el país.

“No hay más opción que construir un aeropuerto en la zona y que los estudios técnicos han marcado desde hace más de 40 años”, dijo en el foro, y apuntó que esa es la única solución, pues no hay más espacio aéreo.

La vez que AMLO propuso abrir un aeropuerto en Tizayuca

La opción de una terminal aérea en Tizayuca ya se había mencionado en años anteriores. Fue el mismo expresidente López Obrador quien mencionó el municipio de Hidalgo para ayudar con la saturación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

También en 2019, tras la cancelación del NAIM, el entonces vocero de la ASPA, Mauricio Aguilera, señaló como posibilidad la construcción de un aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, en lugar de la ampliación en la base de Santa Lucía que después dio paso a la creación del AIFA.

El interés de los pilotos por Tizayuca ocurrió después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sugirió la posibilidad de construir un aeropuerto en un terreno de 900 hectáreas en ese municipio de Hidalgo, proyecto que fue ideado por el expresidente Ernesto Zedillo y formó parte del plan aéreo de Enrique Peña hasta que se decidió por construirlo en Texcoco.

El 25 de febrero de 2015, López Obrador dijo que la mejor plaza para construir un aeropuerto –necesario para descongestionar el espacio aéreo de la Ciudad de México– era Tizayuca.

Sin embargo, tras convertirse en presidente electo en 2018 y cancelar la construcción del NAIM con una consulta ciudadana, AMLO determinó la ampliación de la base aérea de Santa Lucía para su proyecto del AIFA.

En 2019, Mauricio Aguilera, entonces vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), resaltó que la construcción de un aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, tenía mayor viabilidad a largo plazo en comparación con el proyecto en la base militar de Santa Lucía.

“En el largo plazo Santa Lucía no será una opción, nunca va a tener la capacidad completa, ni siquiera combinado con el AICM y Toluca. Tizayuca es una opción (a largo plazo)”, aseguró en ese momento Mauricio Aguilera.

Con información de Aldo Munguía