Marchan trabajadores del Metro en CDMX ¿Cuáles son sus exigencias?

Los trabajadores de Metro marchan por calles del centro de la CDMX para exigir mejores condiciones. (Foto: Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno. Secretaría de Gobierno)

Trabajadores del Metro de la Ciudad de México comenzaron una marcha este miércoles 4 de febrero. La movilización, convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro, tiene como objetivo presionar a las autoridades capitalinas a atender demandas que, según los propios trabajadores, han sido ignoradas pese a reiterados intentos de diálogo.

La protesta inició alrededor de las 15:30 horas desde la estación Balderas, punto neurálgico en el centro de la capital, de donde partió el contingente hacia el Zócalo y otras zonas estratégicas. Autoridades y organizadores anticipan afectaciones viales y posibles interferencias en el servicio durante el trayecto.

Para el sindicalismo, esta movilización representa un punto de inflexión en su relación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. En semanas recientes, dirigentes han insistido en que los recursos destinados al Metro no cubren las necesidades operativas básicas, lo que pone en riesgo tanto al personal como a millones de usuarios diarios.

¿Por qué marchan los trabajadores del Metro?

La protesta se da en un momento en que la infraestructura del Metro enfrenta críticas por deficiencias en mantenimiento y fallas recurrentes. El sindicato ha denunciado que la falta de atención a estas problemáticas no solo afecta a sus agremiados, sino que también repercute en la calidad y seguridad del servicio público de transporte más utilizado en la capital mexicana.

Aunque la protesta no contempla un paro generalizado de labores durante la marcha, el temor entre usuarios y expertos en transporte urbano es que este tipo de movilizaciones terminen por tensionar aún más las ya complicadas relaciones entre el sindicato y las autoridades.

Exigencias principales de los trabajadores del Metro:

Recursos suficientes para mantenimiento y refacciones

Una de las demandas más repetidas por los trabajadores es la asignación de presupuesto adecuado para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas del sistema, que consideran insuficiente para garantizar la operación segura del Metro.

Equipo y seguridad laboral

Los manifestantes solicitan la entrega de ropa de trabajo, equipo de seguridad y protección personal, además de atención específica a áreas consideradas peligrosas o insalubres, para reducir los riesgos laborales a los que están expuestos diariamente.

Revisión de condiciones laborales pendientes

El sindicato también exige atención a temas laborales pendientes, incluyendo la reorganización de plazas y demandas relacionadas con jornadas prolongadas y condiciones que, según ellos, no respetan los acuerdos previamente pactados.

Garantías de seguridad para usuarios

Aunque la marcha está encabezada por trabajadores, sus reclamos también apuntan a mejorar la seguridad del servicio para los millones de usuarios que utilizan el Metro diariamente, subrayando que un sistema mejor mantenido beneficia a la población en general.

Hasta el momento, las autoridades locales han respondido con llamados al diálogo y han señalado que se revisarán las necesidades de mantenimiento. Sin embargo, no hay datos oficiales detallados publicados aún sobre compromisos concretos alcanzados entre gobierno y sindicato.