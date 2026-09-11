INE cambia su logo a lila; partido Somos reclama que color es el mismo que usa PAZ y el gobierno de CDMX

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del movimiento político Somos, reclamó una serie de trabas que dijo que ha puesto el Instituto Nacional Electoral (INE) a este grupo, luego de que se les solicitara cambiar su nombre (Somos México y luego Somos) y el color de su logo, que era predominantemente rosa.

Somos, que surgió a partir de las protestas de la Marea Rosa contra la reforma electoral, criticó que el INE adoptara un color lila en su logo este septiembre, mismo color que usa el partido PAZ, antes conocido como PES y aliado de Morena.

Este viernes en un mensaje a medios, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, explicó que el instituto tomó el color lila en su logo por “haber perdido el rosa”.

“Asumir el color lila es el resultado de haber perdido el rosa, primero, hay que decirlo, ¿no? Y está dentro de las paletas de color que hemos estado manejando, el lila, el azul marino, lila bajito, gris, beige, blanco. Eso son los colores”, explicó Taddei.

Acosta Naranjo preguntó a Taddei cómo fue que perdió el color rosa.

“La resolución del propio INE y el Tribunal no nos prohibió usar el rosa en nuestro emblema, además fue en referencia a un partido local no al instituto nacional. Nadie es dueño de un color. Acatamos, bajo protesta, pero acatamos”, indicó el político.

Con este nuevo cambio en el diseño del logo del INE, apuntó Acosta Naranjo, el instituto “agarra los colores que ahora usa el gobierno de la CDMX, lila y blanco, y que también usa el nuevo partido PAZ, válgame con las decisiones imparciales”, señaló.

En junio pasado, el INE aceptó el registro de los partidos políticos Somos y PAZ.

El partido PAZ es liderado por Hugo Eric Flores, quien antes representara al extinto Partido Encuentro Social (PES), que se quedó sin registro. Previamente, el PES pese a tener posturas en contra del aborto y en contra de las comunidades LGBT, fue aliado el movimiento de izquierda Morena en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial. En 2023, como candidata presidencial, Sheinbaum pactó con el PES.

El INE dio el banderazo de inicio del proceso electoral federal 2027 en una ceremonia el jueves 10 de septiembre. En los próximos comicios, la ciudadanía votará para renovar a los 500 diputados y diputadas federales, así como para elegir a nuevas gobernadoras y gobernadores en los estados.