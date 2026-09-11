Primeros resultados del operativo antidrones en la frontera con EU: México no reporta ninguno de su lado

Ricardo Trevilla explicó que ‘Águila Alta’ cubre una franja de cinco kilómetros tomando como centro la Mesa de Otay y 500 metros de profundidad a cada lado de la frontera. (Cuartoscuro).

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Trevilla, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las operaciones antidrones coordinadas con Estados Unidos no han tenido resultados del lado mexicano.

“Hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano. En la frontera nosotros no hemos percibido que se incrementen, ya se ha comentado con las autoridades de EU en el sentido de que principalmente los usa a gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, conocidos como polleros o coyotes”, aseguró Trevilla.

Agregó que en Michoacán y Sinaloa también han tenido problemas con los drones, pero ahí ya los usan de otra manera los grupos del crimen organizado. Dijo que la próxima semana tendrán reunión con EU para ver los resultados de este país.

Al respecto, Sheinbaum aclaró que no son drones que porten y acciones armas. Explicó que se trata de mecanismos comerciales los que usan en la frontera para tomar video y ver si hay patrullas fronterizas

“No son drones con alguna arma de fuego, no está bien tampoco, no debería ocurrir”, aseguró la mandataria.

¿En qué consiste el operativo antidrones de México y EU en la frontera?

México desplegó 800 militares y equipos capaces de inhibir drones en un radio de tres kilómetros como parte de una operación coordinada con Estados Unidos en la frontera entre Tijuana y San Diego (California), donde las autoridades detectan el uso de estos aparatos principalmente por traficantes de migrantes.

Ricardo Trevilla explicó este viernes que la operación ‘Águila Alta’ cubre una franja de cinco kilómetros tomando como centro la Mesa de Otay y 500 metros de profundidad a cada lado de la frontera.

“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando”, detalló el general.

A los patrullajes terrestres se suman equipos antidrones semifijos y móviles, con capacidad de inhibición de hasta tres kilómetros, de los que México utiliza “dos o tres” para cubrir la zona que le corresponde, mientras Estados Unidos realiza una operación similar de su lado.

El general recordó además que México mantiene desplegados en toda la frontera norte 10 mil integrantes de la Guardia Nacional, además de entre 3 mil y 3 mil 300 militares destinados habitualmente en los estados fronterizos.

Con información de EFE.