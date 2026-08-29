Defensa asegura que Comando Norte derribó tres drones de cárteles en ‘territorio soberano’ de EU

El operativo marcó la primera vez que se usa el sistema AMP-HEL para neutralizar drones vinculados a cárteles en la frontera sur. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este sábado 29 de agosto que fuerzas de Estados Unidos detectaron e inhabilitaron tres drones utilizados por traficantes de personas para vigilar a autoridades, durante operaciones realizadas en territorio estadounidense.

En un comunicado, la dependencia indicó que los hechos ocurrieron durante la noche del 25 y 26 de agosto, en el marco de las operaciones concurrentes o “espejo” que realizan las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos en la frontera común.

La Secretaría de Defensa señaló que los tres drones tenían características comerciales y fueron detectados por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos, encargada de realizar estas operaciones en el lado estadounidense.

Ejército de EU detecta tres drones en la frontera

La dependencia explicó que la información sobre los dispositivos fue comunicada por la Fuerza de Tarea Conjunta a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.

Según el reporte, los drones fueron detectados e inhabilitados en territorio soberano de Estados Unidos y eran utilizados por traficantes de indocumentados para realizar labores de vigilancia sobre las autoridades.

La Defensa aclaró que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y drogas.

¿Qué son las operaciones espejo entre México y EU?

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que desde el 5 de febrero de 2025 se llevan a cabo operaciones concurrentes entre las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley.

Estas operaciones consisten en realizar reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, con cada fuerza actuando dentro de su propio territorio.

¿Qué se sabe del derribo de tres drones de cárteles?

El Ejército estadounidense utilizó un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México, según informaron el viernes las autoridades militares.

El operativo se llevó a cabo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasado, en el que se utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por su siglas en inglés) del Ejército, según dijo en un comunicado el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos.

Los drones interceptados habían sido clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“La neutralización exitosa de estos drones hostiles es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”, afirmó el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur (JTF-SB, en inglés).

El operativo marcó la primera vez que se usa el sistema AMP-HEL para neutralizar drones vinculados a cárteles en la frontera sur.

Taylor afirmó que los carteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente al personal militar y los agentes de CBP.

Con información de EFE