Estados Unidos firma convenio de defensa con México; podrá adquirir drones y sistemas antidrones

EU y México firmaron un convenio de innovación en defensa y nuevas tecnologías. (Foto: Embajador Ronald Johnson)

Bajo el lema “juntos logramos más”, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer a través de sus redes sociales que la cooperación entre ambos países en materia de defensa sigue fortaleciéndose.

El representante del gobierno de Donald Trump resaltó que en la pasada visita del secretario de Defensa estadounidense, Dan Driscoll, Estados Unidos firmó junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) una Declaración de Intención para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas.

El gobierno estadounidense destacó la cooperación con México en materia de seguridad. (Foto: Embajador Ronald Johnson)

Dicho trabajo, mediante innovación en defensa y nuevas tecnologías, permitirá a la Defensa mexicana acceder al mercado digital del Ejército estadounidense, con la finalidad de adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos.

“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad”, expresó el embajador Ronald Johnson.

Embajada presume foto con García Harfuch

En medio de una dinámica de ‘pego y sobo’, la embajada de Estados Unidos en México compartió que ‘la foto de la semana’ fue la que se tomaron el embajador Ronald Johnson con el secretario de Seguridad Ciudada, Omar García Harfuch.

Este mensaje de buena amistad fue publicado horas después en que la misma embajada dijo que retirará las visas a cualquier persona, sin importar quien sea el titular, sus opiniones políticas o donde viva.

En la imagen de Johnson con García Harfuch, la embajada estadounidense refirió que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra cooperación continua dando resultados. Juntos logramos más”.

En dicha reunión, ocurrida el pasado 8 de agosto, los representantes de ambos gobiernos abordaron el tema de la seguridad en la región aguacatera de Michoacán, quienes denuncian constantes casos de extorsión y violencia en su contra por parte de cárteles del crimen organizado.

“Aprecio el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los compromisos de seguridad acordados con el secretario Omar García Harfuch, la Defensa, la secretaria Columba López y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán”, señaló Johnson.