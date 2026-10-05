Lula ‘herido’: Suspende campaña y evalúa cómo vencer a Bolsonaro; ‘pensé que ganaríamos en primera vuelta’

Al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva , quedar segundo el domingo ante Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil le dolió aún más porque creía que podía derrotar a su rival de derecha en primera vuelta.

“Estaba convencido de que ganaría las elecciones en la primera vuelta”, dijo el líder de izquierda conocido como Lula en São Paulo, después de que los resultados finales mostraran una ventaja inesperada para Bolsonaro, quien ahora avanza a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Para algunos aliados, la admisión no fue una muestra de fortaleza, sino una señal de hasta qué punto la campaña había interpretado mal al electorado. Las próximas tres semanas determinarán si el revés da a Lula el impulso necesario para reactivar su campaña y protagonizar otro regreso político.

Lula da Silva suspende campaña

Tras un resultado más débil de lo esperado, la campaña de Lula da Silva suspendió el lunes sus actividades públicas mientras sus asesores se reunían para reevaluar una estrategia que no logró anticipar la fuerza del avance conservador que respalda a Bolsonaro ni la ola de descontento contra el Partido de los Trabajadores del presidente.

La derrota deja a Lula ante uno de los mayores desafíos de su larga trayectoria política. Ha superado repetidamente la adversidad en su camino hacia la presidencia, solo para ver cómo su carrera se desplomaba tras una condena por corrupción que posteriormente fue anulada, lo que le permitió volver a competir y derrotar al entonces presidente Jair Bolsonaro hace cuatro años.

A solo 20 días de la segunda vuelta contra Flávio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro , asesores y aliados dicen que el presidente octogenario necesita ampliar su atractivo más allá de la izquierda, reconectar con los votantes que se abstuvieron y convencer a una coalición desmoralizada de que todavía puede remontar la contienda.

Pero no hay consenso sobre cómo lograrlo ni sobre si queda tiempo suficiente para revertir lo que algunos aliados consideran un rechazo más profundo hacia Lula y su partido, el PT.

Lula da Silva tuvo errores en su campaña presidencial, acusan cercanos

Tras más de dos décadas en el centro de la política brasileña, Lula da Silva se enfrenta ahora a la perspectiva de dejar la escena política sin un sucesor claro, lo que amenaza con dejar a la izquierda brasileña sin un liderazgo definido ni una hoja de ruta evidente.

“El problema es que el PT es un partido fragmentado y Lula ha sido históricamente quien ha tomado las decisiones finales, manteniéndolo unido en la medida de lo posible”, dijo Mario Braga, analista geopolítico de la consultora RANE.

Lula ha construido buena parte de su identidad política sobre la resiliencia personal y la disposición a librar batallas difíciles. Sin embargo, los resultados de la primera vuelta dejaron al descubierto vulnerabilidades que, según personas cercanas a su campaña, habían quedado ocultas por un exceso de confianza en torno al presidente y su partido. Todas las personas con conocimiento de la campaña solicitaron el anonimato para hablar sobre la estrategia electoral.

A diferencia de su primera campaña presidencial exitosa en 2002, cuando Lula buscó ganarse el apoyo de sectores tradicionalmente recelosos de la izquierda, esta vez se presentó a las elecciones de Brasil con el argumento de que los votantes ya lo conocían y conocían su trayectoria. Rechazó repetidamente la idea de que tuviera que volver a demostrar sus credenciales políticas, incluido su compromiso con la responsabilidad fiscal.

Un alto cargo de la campaña afirmó que ese enfoque perjudicó a Lula da Silva al hacerlo menos proclive a buscar nuevas vías para llegar a votantes fuera de su base tradicional. Según otra persona familiarizada con las conversaciones, el presidente también se resistió a las peticiones de miembros de la campaña para presentar una agenda más progresista y restar protagonismo a su historia y legado personales. Lula rechazó explícitamente ese enfoque, añadió la misma fuente.

El resultado fue “mucho más una derrota de Lula que una victoria de Bolsonaro”, dijo Thomas Traumann, analista político y exsecretario de prensa de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff. “Lula hizo una campaña que realmente se trataba de él mismo, de su legado, y no hablaba lo suficiente de los problemas de otras personas ni del futuro”.

Los responsables de la campaña debaten ahora algunos cambios inmediatos. Uno de ellos es acentuar el contraste con Flávio Bolsonaro y convertir la segunda vuelta en una confrontación más directa entre ambos campos políticos. Otro es centrarse en el 21 por ciento de los votantes habilitados que no participaron en la primera vuelta, un grupo potencialmente decisivo en una contienda en la que Lula quedó unos 2.2 millones de votos por detrás de Bolsonaro.