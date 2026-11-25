La Liguilla de la Liga MX comienza con dos partidos, uno de ellos entre América, tercero de la tabla, y Monterrey, que terminó en el sexto lugar. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

El Apertura 2026 de la Liga MX entra en su fase decisiva este miércoles 25 de noviembre, con el inicio de los cuartos de final. América y Monterrey serán protagonistas de uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada, en el que comenzarán a disputar su boleto a las semifinales del futbol mexicano.

Las Águilas llegan a esta instancia después de terminar en el tercer lugar de la clasificación general, mientras que los Rayados ocuparon la sexta posición. El conjunto regiomontano consiguió su pase hasta la última jornada, cuando estaba obligado a ganar para mantenerse con posibilidades de avanzar a la Liguilla.

Además, el primer capítulo de esta eliminatoria tendrá un factor que podría favorecer a Monterrey: el encuentro se disputará en el Estadio BBVA, donde los dirigidos por Matías Almeyda buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja antes de visitar al América en el partido de vuelta.

¿A qué hora es el América vs. Monterrey?

La Liguilla de la Liga MX comienza este miércoles con dos encuentros correspondientes a los cuartos de final del Apertura 2026. Uno de ellos es el Monterrey vs. América, que se disputará durante la noche y marcará el inicio de la serie entre Rayados y las Águilas.

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026.

Miércoles 25 de noviembre de 2026. Hora: 21:10 horas, tiempo del centro de México.

21:10 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León.

Además de este enfrentamiento, durante la jornada se realizará el Toluca vs. Atlas, programado para las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Ambos encuentros corresponden a los primeros compromisos de sus respectivas eliminatorias, que se disputan a dos partidos: Uno de ida y otro de vuelta.

¿Dónde ver Monterrey vs. América? Transmisión y canales

El partido de ida entre Monterrey y América tendrá transmisión en vivo a través de opciones de televisión abierta, televisión de paga y streaming, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro desde diferentes plataformas.

Canal 5: Televisión abierta.

Televisión abierta. TUDN: Televisión de paga.

Televisión de paga. ViX Premium: Streaming, con suscripción.

Además, en El Financiero Deportes tendremos todas las actualizaciones sobre lo que ocurra durante el Monterrey vs. América, así como la información de los demás enfrentamientos y resultados de esta fase de la Liguilla del fútbol mexicano.

¿Cómo llegan América y Monterrey a la Liguilla de la Liga MX?

El América terminó la fase regular del Apertura 2026 en el tercer lugar de la clasificación, con 30 puntos, después de conseguir ocho victorias, seis empates y tres derrotas en 17 jornadas. Las Águilas se mantuvieron entre los primeros puestos, aunque dejaron escapar la posibilidad de pelear por el liderato en el cierre del torneo.

El equipo dirigido por Guillermo Almada tuvo un cierre complicado, pues acumuló cuatro partidos consecutivos sin ganar. Después de conseguir dos goleadas ante León, por 5-3, y Atlas, por 5-2, el conjunto azulcrema perdió regularidad y sumó dos empates y dos derrotas en sus últimos compromisos.

Una de esas caídas ocurrió precisamente ante Tigres, que venció al América por 1-0 con un gol de Juan Brunetta en el tiempo de compensación. El resultado impidió que las Águilas terminaran en una mejor posición de la tabla y ahora tendrán que comenzar los cuartos de final como visitantes.

Por su parte, Monterrey consiguió el sexto lugar del Apertura 2026 con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y seis derrotas. Los Rayados estuvieron cerca de quedarse fuera de la fase final, pero consiguieron su clasificación en la última jornada, cuando necesitaban ganar para asegurar su lugar entre los ocho mejores.

El conjunto regiomontano llegó a ese compromiso contra Pumas UNAM con la obligación de conseguir los tres puntos y respondió con una victoria de 0-2. El argentino Luca Orellano fue la figura del encuentro al marcar los dos goles que le dieron el triunfo a su equipo, el segundo de ellos durante el tiempo de compensación.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de la Liguilla de la Liga MX?

Después de los encuentros de ida, los equipos tendrán que disputar los partidos de vuelta, que definirán cuáles son los cuatro clubes que avanzan a las semifinales del Apertura 2026. Los compromisos de regreso de los cuartos de final están programados para el fin de semana:

Sábado 28 de noviembre de 2026.

Domingo 29 de noviembre de 2026.

En el caso de la eliminatoria entre América y Monterrey, los Rayados tendrán que visitar a las Águilas el sábado 28 de noviembre, en donde se definirá qué equipo consigue su pase a la siguiente ronda.

Una vez que concluyan los cuartos de final, los cuatro clubes que permanezcan en la competencia disputarán las semifinales, también mediante partidos de ida y vuelta. Los encuentros de ida están programados para el 2 y 3 de diciembre, mientras que los compromisos de vuelta se realizarán el 5 y 6 de diciembre.