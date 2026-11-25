Detrás de una tarjeta, una transferencia o una aplicación financiera existe una infraestructura tecnológica que determina la velocidad, seguridad y alcance de los servicios digitales. Bajo esta premisa, Broxel prepara su estrategia rumbo a 2027, con un modelo basado en tecnología propia, inteligencia artificial y nuevas soluciones de pago para personas y empresas.

Con 15 años de trayectoria y más de 30 millones de usuarios en México y Estados Unidos, la compañía fundada por el actuario Gustavo Gutiérrez Galindo busca fortalecer su posición en el ecosistema financiero mediante el denominado Modelo Iceberg, una arquitectura en la que los productos visibles para el consumidor representan apenas una parte de sus capacidades.

De acuerdo con la empresa, alrededor de 10 por ciento de su infraestructura corresponde a herramientas como tarjetas y aplicaciones, mientras que el 90 por ciento restante comprende más de 250 activos tecnológicos propios. Estos incluyen sistemas para administrar cuentas digitales, emitir y personalizar tarjetas, así como procesos de compensación y liquidación.

Esta estructura permite desarrollar soluciones sin depender completamente de proveedores externos. Según Broxel, productos financieros complejos que en la banca tradicional pueden tardar hasta 18 meses en desarrollarse pueden implementarse en cuestión de semanas mediante su plataforma.

Cortesía Broxel.

Inteligencia artificial y pagos digitales

Entre sus principales apuestas destaca Tap to Pay, una solución que convierte teléfonos inteligentes en terminales de cobro, con el propósito de facilitar la incorporación de pequeños comercios a los pagos digitales sin necesidad de adquirir equipos especializados.

A esta iniciativa se suma el uso de inteligencia artificial para identificar posibles operaciones fraudulentas mediante el análisis de transacciones, patrones de comportamiento y datos biométricos en tiempo real. Asimismo, su alianza con Google Cloud busca fortalecer la capacidad de procesamiento y escalabilidad de sus servicios.

La visión de largo plazo también contempla Broxel Next, una estrategia a diez años enfocada en la hiperpersonalización de servicios financieros, el desarrollo de soluciones empresariales y la expansión internacional.

México y Estados Unidos, mercados estratégicos

El mercado estadounidense representa otro componente relevante de su crecimiento. La compañía cuenta con licencia de transmisor de dinero y ofrece soluciones para personas que mantienen actividades financieras entre ambos países.

Desde una misma aplicación, los usuarios pueden administrar cuentas en pesos y dólares, realizar pagos internacionales y enviar recursos mediante transferencias ACH o a otras tarjetas. Desde 2022, los envíos de dinero a México entre usuarios de su plataforma no tienen costo por transferencia.

Su presencia también incluye una alianza multianual con los Miami Dolphins, firmada en 2021, para desarrollar una tarjeta prepagada oficial y contribuir a la operación sin efectivo del Hard Rock Stadium.

La seguridad es otro componente de su estrategia. Broxel cuenta con certificaciones como PCI DSS v4.0.1, ISO 27001, ISO 37001, ISO 27701 e ISO 22301. Además, opera bajo distintas figuras financieras supervisadas por la CNBV y el Banco de México, y tiene una calificación HR AA- de HR Ratings.

Además, cuenta con la certificación ISO 37001:2025, la versión más reciente del estándar internacional para Sistemas de Gestión Antisoborno. La otorgó Normalización y Certificación NYCE, S.C., organismo acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema). La certificación respalda los controles de la compañía para prevenir, detectar y enfrentar el soborno, la corrupción y los conflictos de interés en toda su operación. Esto abarca la emisión de tarjetas, monederos electrónicos y medios de pago, así como la dispersión de recursos, la relación con socios comerciales y la supervisión del Oficial de Cumplimiento. Con ello, Broxel reafirma su compromiso con la integridad, el gobierno corporativo y el cumplimiento normativo en materia antisoborno y de prevención de lavado de dinero. El certificado tiene vigencia en noviembre de 2027.

“La economía digital de México no se sostiene con aplicaciones atractivas, sino con la infraestructura que hay debajo. En Broxel llevamos 15 años construyéndola, con puro talento mexicano”, afirmó Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO de la compañía.

Con esta estrategia, Broxel busca que su crecimiento hacia 2027 no dependa únicamente de ampliar su oferta de productos, sino de fortalecer la tecnología que conecta personas, empresas y gobiernos en una economía cada vez más digital.