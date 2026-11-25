El estudio, contribuirá a una mejor comprensión de las capacidades financieras de la población mexicana y de los factores que influyen en ellas.

Con el propósito de contribuir a que más personas en México cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas sobre sus finanzas, Profuturo, en colaboración con el CEEY, trabajan en una investigación sobre las capacidades financieras de la población mexicana desde la perspectiva de la economía conductual y la movilidad social.

La iniciativa forma parte del compromiso de Profuturo con la educación financiera y busca generar conocimiento que permita comprender los factores que influyen en la manera en la que las personas se relacionan con sus finanzas, aportando elementos que contribuyan a fortalecer sus capacidades financieras y, en el largo plazo, su tranquilidad financiera.

La investigación, a cargo del CEEY, es liderada por la investigadora Ana Laura Martínez. El estudio busca analizar y segmentar las capacidades financieras de la población mexicana, identificar distintos perfiles y necesidades y, a partir de ese diagnóstico, generar recomendaciones de política pública y estrategias para el sector privado. Como resultado de la investigación, se publicará un libro durante la segunda mitad de 2027, con el objetivo de aportar conocimiento y herramientas que contribuyan a mejorar la toma de decisiones financieras de los hogares mexicanos y fortalecer la inclusión financiera como un factor relevante para la movilidad social.

De acuerdo con estudios previos del CEEY, las personas cuyos padres tuvieron acceso a productos financieros tienen 3.3 veces más probabilidades de alcanzar el nivel económico más alto que aquellas provenientes de hogares sin acceso a estos productos.

Para Profuturo, esta investigación permite ampliar la mirada sobre los distintos factores que influyen en la tranquilidad financiera de las personas y profundizar en un tema relevante para el sistema financiero y la sociedad en su conjunto. La forma en que las personas entienden, evalúan y toman decisiones sobre sus finanzas incide en ámbitos como el ahorro, el endeudamiento, la planeación financiera y la preparación para el retiro.

“En Profuturo estamos convencidos de que la educación financiera debe ir más allá de proporcionar información. Para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, necesitamos comprender cómo deciden y qué factores influyen en sus elecciones. Esta investigación busca generar conocimiento y evidencia sobre las capacidades financieras en México, que aporten elementos para que más personas cuenten con herramientas que les ayuden a tomar decisiones informadas y alcanzar tranquilidad financiera”, señaló Arturo García, director general de Profuturo.

La colaboración con el CEEY permite incorporar una perspectiva académica rigurosa para analizar, desde el enfoque de la movilidad social, un fenómeno complejo y de relevancia nacional.

“Los datos de la última Encuesta ESRU de Movilidad Social en México del CEEY sugieren que la forma en que las y los mexicanos manejan sus finanzas se gesta desde una edad temprana y, en gran medida, se basa en lo que se aprende en el hogar. Para romper los ciclos de exclusión financiera intergeneracional se requiere fomentar la construcción de capacidades financieras, lo cual debe ser una tarea de tres actores clave: el hogar, el Estado y el sistema financiero”, señaló Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY.

Con esta iniciativa, Profuturo reafirma su compromiso con la educación financiera y con la generación de conocimiento que contribuya a fortalecer las capacidades financieras de las personas. La colaboración con el CEEY busca aportar elementos que permitan comprender mejor las necesidades de la población mexicana y avanzar hacia soluciones que favorezcan su tranquilidad financiera.