Los restaurantes en México se enfrentarán a movimientos en los horarios y ajustes en la productividad para cumplir con la reducción a la jornada laboral.

Con ventas debilitadas, mayores costos de insumos y un crecimiento que, en el mejor de los escenarios, alcanzará el 0.5 por ciento este año, los restaurantes en México enfrentan un nuevo desafío: reorganizar sus operaciones y ajustar sus plantillas para absorber el impacto de la reducción de la jornada laboral , sin sacrificar rentabilidad, ni poner en riesgo su permanencia

“Vamos a terminar con un crecimiento flat o máximo 0.5 por ciento. Sí ha afectado la inflación, las bajas ventas, menos turistas que han llegado al país y hay diferentes expectativas para el 2027”, advirtió Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Agregó que fue un año complicado para la industria, en parte, por los elevados costos de operación, lo que obligó a muchos establecimientos a ‘bajar la cortina’, no obstante, algunos otros han mostrado resiliencia.

“Los restauranteros han elaborado una reingeniería de menús, han ajustado, por ejemplo, horarios o tipos de servicio. En el caso de la reforma laboral , justo nos estamos preparando, haciendo muchas sesiones informativas con nuestros agremiados para que entiendan a dónde deben de migrar y cómo cumplir con los reglamentos que va a establecer la ley”, señaló en entrevista, en el marco de la presentación de la campaña informativa Brindemos por la Moderación, organizada por Grupo Modelo,

La reforma constitucional en materia laboral fue publicada en el DOF el pasado 3 de marzo y complementada con modificaciones a la Ley Federal del Trabajo la cual establece una reducción de 48 a 46 horas semanales para el 2027 , hasta llegar a 40 horas en 2030 de forma gradual.

Reducción de la jornada laboral: ¿Cuál será el reto para el sector restaurantero?

No es un asunto menor para la industria que cuenta con más de 722 mil 600 establecimientos, el 96 por ciento de ellos, corresponden a micro y pequeños negocios que emplean a más de 2.4 millones de personas en el país, según cifras de la Canirac.

“Financieramente, el principal reto será mantener los horarios de servicio con una menor disponibilidad de horas ordinarias por trabajador. Los restaurantes operan frecuentemente en fines de semana, días festivos y horarios extendidos, por lo que la reducción exigirá reorganizar turnos, mejorar la productividad e invertir en tecnología y capacitación”, advirtió Eduardo Mercado Peña, CEO de Consultoría Gastronómica y Hotelera Integral (Congahin).

En entrevista con El Financiero, el también catedrático de la Universidad Ibero matizó y dijo que si bien la reforma puede representar una oportunidad para mejorar las condiciones laborales, también implica un riesgo financiero para los establecimientos que no comiencen a rediseñar sus operaciones.

“El mayor riesgo no es pagar más nómina, sino que el incremento laboral absorba una parte considerable de la utilidad del negocio. No debemos olvidar la carga que también representa el incremento al Salario Mínimo General (SMG) que se actualiza de manera anual”.

De hecho, el pasado 19 de noviembre, la Canirac propuso un aumento del SMG entre el 9 y el 9.9 por ciento con el fin de dar un mayor margen para que los negocios, especialmente los pequeños, logren absorber el ajuste y conservar sus plantillas ante otras alzas simultáneas en insumos, energía y rentas.

En un comunicado, el organismo aclaró que en el sector, el aumento del salario puede repercutir en otros niveles de la nómina, por ejemplo, cuando se ajustan los sueldos para mantener las diferencias entre puestos con distintas funciones y responsabilidades.

Por otro lado están los precios. En octubre, algunos ingredientes presentes en los menús, como el tomate verde , la calabaza, el jitomate y el huevo registraron una variación mensual de 35.58, 23.22, 9.68 y 2.16 respectivamente, de acuerdo con datos del Inegi.

Mientras que la electricidad y el gas LP aumentaron 18.51 y 3.67 por ciento, en el mismo periodo.

“Lo anterior demuestra la dificultad para mantener costos estables en restaurantes que utilizan diariamente estos ingredientes. Por su parte, los servicios y gastos indirectos se han convertido en una presión adicional, especialmente porque muchos son indispensables para operar y no disminuyen cuando bajan las ventas, como el gas o la electricidad”, aclaró el director de Congahin.

Dicha presión alcanza a proveedores de restaurantes como Tork, marca global de productos y sistemas de higiene profesional perteneciente a la compañía de origen sueco, Essity, que manufactura desde papel higiénico y toallas de manos; servilletas y limpiones; jabones, geles y sanitizantes; así como dispensadores.

“Hoy los clientes tienen una mayor sensibilidad a los costos. Sin embargo, lo que hemos observado es que la conversación al respecto ha evolucionado. Antes la pregunta era ¿cuánto cuesta un producto? Hoy es, ¿cuál es el costo total de operar una solución de higiene?”, aseguró Juan Carlos Arriola, Gerente de Producto y Surtido de Tork en México.

Para el 2027, los establecimientos tendrán que adaptarse con turnos escalonados, redistribución de actividades, capacitación multifuncional, simplificación de menús, introducción de más tecnología para automatizar pedidos, inventarios, procesos administrativos y más contrataciones, si quieren sobrevivir.