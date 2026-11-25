El aumento al salario mínimo general para el 2027 debe ser sostenible sin castigar al empleo formal para lo que se requiere un plan de transición en el que se incluyan estímulos a la contratación y conservación del empleo, priorizar la liquidez fiscal y proteger a los pequeños negocios de mayores impuestos sobre nómina en los diferentes estados del país, propone la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Nosotros no estamos abordando el tema del porcentaje. Estamos abordando el tema de que sea sostenible cualquier porcentaje, que sea sostenible el empleo formal. ¿Cómo lo hace sostenible? Haciendo una fórmula. De acuerdo al incremento se tiene que también dar una mejor facilidad para que los negocios de base lo puedan cubrir”, dijo Octavio de la Torre de Stéffano, presidente nacional.

En el marco de la discusión tripartita sobre el aumento al salario mínimo general para el 2027 en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el dirigente destacó que la representación sindical abarca a un 13 por ciento de los trabajadores, mientras que desde la Concanaco Servytur se ve por el bienestar de 2.1 millones de negocios formales que se verán amenazados al combinarse las mayores prestaciones logradas para el trabajador como la reducción de la jornada laboral, la ley Silla y las vacaciones dignas que en promedio elevan en 40 por ciento el costo del empleo.

El llamado a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría del Trabajo, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a los 32 gobiernos estatales, es que “el aumento al salario llegue acompañado de alivio fiscal al empleo formal empezando por el impuesto sobre nómina; que las reglas de la nueva jornada laboral estén publicadas antes del 1 de enero, hoy no lo están; un lugar en la mesa para los negocios familiares, el sector que sostiene el crecimiento de México”.

A partir de una propuesta en dos tiempos, la Concanaco Servitur, órgano por ley de representación de todo el sector comercio, servicios y turismo, propone una estrategia para el 2027 en la que se utilizan las facultades fiscales vigentes para acompañar la transición con un estímulo a la contratación y a la conservación del empleo formal.

“Esto que estamos proponiendo ya sucedió en Chile. No estamos descubriendo el agua tibia. Es un mecanismo que se encuentra vigente en Chile desde el 2020 y que está funcionando y que ha seguido permeando dentro de la propia economía chilena. Nosotros tenemos, por un lado, el artículo 39, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que le permite al Poder Ejecutivo conceder subsidios o estímulos fiscales mediante resoluciones de carácter general. La propuesta es utilizar esa herramienta para apoyar tanto a quien genere nuevos puestos como a quien conserve los que ya tiene”, explicó en conferencia de prensa.

Hay otras acciones que requieren modificaciones más profundas a discutirse durante el próximo año en cuanto a la ley del impuesto sobre la renta; un apoyo focalizado equivalente al 50 por ciento de IVA, efectivamente pagado, en una canasta definida de bienes y servicios esenciales dirigido a los negocios de menos ingresos.

“Eso tendría que construirse con reglas claras, con un presupuesto definido y con controles claros. No estamos proponiendo una reducción general del IVA, entendamos. Estamos proponiendo estudiar el mecanismo focalizado para que el ingreso alcance donde más se necesita”, destacó.