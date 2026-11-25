El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este jueves 26 de noviembre se presenta con una jornada fresca y cielos nublados. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de los 7°C, mientras que las máximas no superarán los 19°C.

Esta condición dominará en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, lo que sugiere tomar precauciones ante el ligero descenso de grados.

Además, este jueves ingresa a México la primera tormenta invernal de la temporada, que afectará con aguanieve las zonas montañonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Qué temperatura hará en Guadalajara y sus municipios mañana?

La ciudad de Guadalajara espera una mínima de 7.7°C y una máxima de 19.3°C. En Zapopan, las temperaturas variarán de 7.3°C a 19.3°C. Ambas localidades presentarán cielos nublados y vientos suaves de 5 km/h, sugiriendo un día fresco para sus habitantes.

En Tlaquepaque, la temperatura variará de 7.7°C a 19.0°C. Tonalá, por su parte, registrará una mínima de 7.7°C y una máxima de 19.3°C. Ambas ciudades, al igual que Guadalajara y Zapopan, tendrán cielos nublados y vientos de 5 km/h, consolidando un ambiente fresco en la región.

¿Habrá lluvias este jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El pronóstico no indica probabilidad de lluvias para este jueves en la región. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, lo que ayudará a mantener las temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos llevar ropa abrigadora, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El viento se mantendrá en 5 km/h, sin ráfagas fuertes en la región. Es relevante mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una vaguada polar y la primera tormenta invernal que afectará la Ciudad de México y otras áreas del país a partir de este jueves con lluvias y bajas temperaturas.

¿Cómo estará el clima en Jalisco durante el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

jueves 26 de noviembre : Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. viernes 27 de noviembre : Máxima de 15°C, Mínima de 7°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 15°C, Mínima de 7°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. sábado 28 de noviembre: Máxima de 21°C, Mínima de 6°C, Despejado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un descenso de grados el viernes, que será el día más frío con una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Sin embargo, el sábado las temperaturas subirán hasta 21°C y el cielo estará despejado, prometiendo un fin de semana con mejores condiciones climáticas en la zona.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Jalisco?

Ante las temperaturas frescas, se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara usar ropa abrigadora, especialmente por la mañana y noche. Es importante mantenerse hidratado, aunque el calor no sea intenso. Prevenir enfermedades respiratorias es clave en esta temporada.

Se aconseja usar varias capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Para quienes realizan actividades al aire libre, es recomendable consultar el pronóstico actualizado y llevar un suéter ligero. Proteger a niños y adultos mayores del frío es fundamental.

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