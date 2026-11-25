Así estará el clima en CDMX y Edomex para el 26 de noviembre.

El Valle de México experimentará un jueves 26 de noviembre con clima frío y cielo mayormente nublado, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las bajas temperaturas se harán presentes en Ciudad de México y el Estado de México, marcando el inicio de una semana con condiciones invernales.

¿Qué temperaturas se esperan este jueves en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, el pronóstico indica una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 20°C. El viento soplará a 6 km/h, con cielo nublado predominante. Los habitantes deberán prepararse para un ambiente fresco durante toda la jornada.

El Estado de México presentará un panorama más frío. En Toluca de Lerdo, las temperaturas estarán entre 5°C y 16°C. Por su parte, en Naucalpan de Juárez se esperan entre 10°C y 20°C, mientras que en Ecatepec de Morelos, el termómetro marcará entre 11°C y 22°C, con vientos de 6 km/h en general para la zona.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en el Valle de México este jueves?

Para este jueves, la probabilidad de lluvia es baja en la mayor parte del Valle de México. Aunque el cielo estará nublado en la región, no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, se recomienda estar atento a los cambios inesperados en las condiciones del tiempo.

El viento se mantendrá en calma o con rachas moderadas, alrededor de 5 a 7 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío. Las condiciones atmosféricas generales indican un día con poca actividad, pero con un ambiente fresco que dominará durante toda la jornada en la zona.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

jueves 26 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

viernes 27 de noviembre: Máxima de 11°C, Mínima de 3°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

sábado 28 de noviembre: Máxima de 12°C, Mínima de 3°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Una vaguada polar se acerca al país, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada a partir de este jueves y durante el fin de semana. Esto provocará un marcado descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en el centro del país.

¿Qué medidas tomar ante el frío en el Valle de México?

Ante las bajas temperaturas, es importante abrigarse bien, especialmente niños y adultos mayores. Se aconseja consumir líquidos calientes, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger las vías respiratorias. La hidratación constante es clave para la salud.

Para salir, se recomienda usar varias capas de ropa, guantes, gorro y bufanda. También es prudente revisar el estado de calentadores y sistemas de calefacción en casa para asegurar su correcto funcionamiento y evitar riesgos por monóxido de carbono en los hogares.

Fuente: CONAGUA.

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