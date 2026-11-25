Durante su despedida, Fátima Bosch recordó la importancia de ser una persona auténtica y mantener sus ideales firmes. (Foto: EFE)

“La corona pesó más de lo que se veía”, comentó Fátima Bosch previo a la final de la edición número 75 de Miss Universo, en la que la mexicana entregó la corona a Jennifer Barreto, psicóloga y representante de Puerto Rico, quien se convirtió en su sucesora.

La boricua, quien además cuenta con una maestría en Trabajo Social, se convirtió en la primera mujer con hijos en recibir el nombramiento de Miss Universo, haciendo historia en el certamen de belleza.

Pero antes de que Fátima Bosch se despidiera por completo de la corona, la diseñadora de modas mexicana hizo un último recorrido como reina sobre la pasarela de Miss Universo para dar fin a su reinado.

¿Cómo fue la última pasarela de Fátima Bosch como reina de Miss Universo?

La mexicana salió al escenario con un vestido azul y un corsé lleno de pedrería, la cual se extendía hasta la parte superior de la amplia falda. Completó el look con accesorios discretos y el cabello recogido.

Mientras caminaba por la pasarela, se reprodujo un discurso que Fátima Bosch grabó previamente, en el que afirmó que su misión como Miss Universo fue “traer amor y luz a quienes lo necesitaban”.

“Yo quería mostrar al mundo que ser auténtica significa tener el coraje de ser tú misma”, comentó. Aunque fue un camino complejo, Fátima afirmó que, al finalizar su reinado, se sentía agradecida por lo que pudo hacer como parte de Miss Universo.

Fátima Bosch usó un vestido especial para la coronación de Jennifer Barreto. (Foto: EFE)

“Quiero decir que nunca tengas miedo de ser tú misma, de levantarte por lo que alegra y permite que Dios guíe tus pasos”, dijo en el discurso, antes de levantar un cartel con la leyenda: “Viva Cristo Rey”.

Finalmente, su último acto protocolario fue coronar a Jennifer Barreto. Para este momento, Bosch lució un vestido mucho más discreto, de color beige, con mangas cortas y una capa. El atuendo también estaba lleno de pedrería y detalles brillantes.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre su reinado en Miss Universo?

La exMiss Universo mexicana tuvo uno de los reinados más polémicos de los últimos tiempos, el cual comenzó con una fuerte discusión con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil durante las actividades previas a la final del certamen.

Tras ello, Omar Harfouch, músico y empresario, acusó un presunto fraude en la elección de Fátima Bosch como reina de Miss Universo, en el que incluso fue vinculado Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen y quien ha enfrentado investigaciones por delincuencia organizada.

Por lo anterior, desde el comienzo, Fátima Bosch tuvo que hacer frente a diversos señalamientos y críticas, una situación que para la exreina de belleza fue muy compleja.

“Es muy difícil tener constantemente una lupa, te sientes como en zoológico, todas las personas están viendo lo que haces, cada cuánto respiras, si comes, si fallas, cómo te vestiste. Te van deshumanizando y cada vez esperan más y más de ti”, comentó para Telemundo 44 Washington D.C.

Aunque en un video que compartió Miss Universo, Fátima Bosch reconoce que su reinado fue “más difícil de lo que imaginaba”, también asegura que volvería a elegir el camino que recorrió como la cara del certamen de belleza.

“Aprendí que mi voz era más fuerte que mis miedos. La corona está lista para escribir su propia historia y yo estoy lista para seguir escribiendo la mía”, dijo en el clip.