La descarbonización del transporte de carga exige soluciones que respondan a las características de cada actividad logística. Las distancias recorridas, el peso de las mercancías, los ciclos de trabajo, la disponibilidad energética y los costos determinan qué tecnología resulta más conveniente para las empresas.

Bajo esta perspectiva, la armadora de origen japonés ISUZU desarrolla su estrategia global multi-pathway o múltiples caminos tecnológicos, mediante la cual explora distintas opciones para elevar la productividad logística y reducir las emisiones contaminantes de sus vehículos.

Constantino Vázquez, gerente de Desarrollo de Concesionarios de ISUZU Motors de México, explicó que este planteamiento contempla motores diésel de última generación, vehículos eléctricos, unidades a gas y alternativas compatibles con combustibles de carbono neutral, además de investigaciones en tecnologías de celdas de combustible.

Eficiencia operativa, el punto de partida

Hasta ahora en México, el diésel continúa como una fuente de energía relevante para el transporte comercial, particularmente en actividades donde la autonomía, la capacidad de carga y la disponibilidad de estaciones de abastecimiento son determinantes.

Ante este escenario, ISUZU Motors México mantiene esta motorización dentro de su portafolio, al tiempo que incorpora desarrollos orientados a optimizar el rendimiento de sus motores y disminuir su impacto ambiental.

Vázquez señaló que, para determinar qué solución conviene a cada empresa, se deben evaluar variables como la distancia diaria recorrida, el tipo y peso de la mercancía, los ciclos de trabajo, la autonomía requerida, la infraestructura disponible y la inversión inicial.

También deben considerarse los costos asociados con la operación para establecer la viabilidad económica de incorporar nuevas tecnologías a una flota.

Electromovilidad: pruebas en condiciones reales

Como parte de esta evolución, ISUZU Motors México comenzó a explorar la tecnología eléctrica mediante pruebas con clientes, con el propósito de evaluar el desempeño de sus vehículos en escenarios reales de trabajo.

De acuerdo con el directivo, estas pruebas permitirán identificar los segmentos donde una unidad eléctrica puede resultar competitiva, así como conocer los requerimientos de las compañías y la capacidad de infraestructura necesaria para facilitar su incorporación.

La electrificación ofrece ventajas en recorridos definidos, especialmente cuando existen posibilidades de recarga y las actividades son compatibles con la autonomía y capacidad del vehículo.

Sin embargo, su adopción implica resolver desafíos que van más allá de adquirir una unidad, entre ellos la instalación de puntos de carga, el suministro energético, los tiempos de recarga y el desembolso inicial. Todos estos elementos deben formar parte del análisis financiero de las empresas transportistas.

Dichas pruebas permitirán determinar en qué segmentos del transporte de mercancías esta tecnología puede generar beneficios económicos y ambientales, sin afectar la productividad de los vehículos.

Constantino Vázquez, gerente de Desarrollo de Concesionarios de ISUZU Motors de México.

Infraestructura, un factor determinante

La transformación del autotransporte no depende exclusivamente de los fabricantes. La disponibilidad de energía, el desarrollo de instalaciones de abastecimiento, la participación de proveedores y las condiciones regionales también son factores indispensables para acelerar la transición.

Por ello, ISUZU considera el desarrollo de motores de combustión interna más eficientes, las celdas de combustible y los sistemas compatibles con energéticos de carbono neutral como parte de su estrategia para avanzar hacia una movilidad de menores emisiones.

Para Constantino Vázquez, el futuro del transporte de mercancías estará marcado por la convivencia de distintas soluciones de propulsión, cuya adopción dependerá de las características de cada actividad y de la evolución del mercado.

El reto será llevar estas opciones a segmentos donde generen beneficios medibles en productividad, costos y reducción de emisiones, sin comprometer la rentabilidad de las empresas transportistas.