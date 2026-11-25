El peso mexicano arrancó la sesión ampliando sus pérdidas frente al dólar por sexta jornada consecutiva, lo que la ha llevado a operar en su nivel más alto desde mediados de abril del 2025, como resultado de una mayor aversión al riesgo.

Las cifras del Banco de México (Banxico) ubicaron a la moneda nacional en los 19.77 pesos por dólar, nivel que no alcanzaba desde abril de 2025. Esto representa una depreciación de 1.82 por ciento o 35.37 centavos, con respecto a su cierre anterior.

“Hay una mayor aversión al riesgo a nivel global, ante temores sobre la sostenibilidad en el crecimiento de la industria de inteligencia artificial y el riesgo de sobrevaloración de empresas del sector tecnológico. Lo anterior reanudó desde el martes las pérdidas en los mercados de capitales a nivel global, lo que ha afectado las divisas de economías emergentes y ha favorecido una mayor demanda por instrumentos del Tesoro y divisas refugio”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 20.26 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un aumento de 0.11 por ciento, en los 103.92 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.27 por ciento en las mil 247.31 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.83 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.23 por ciento.

Las únicas divisas apreciadas son, la rupia india con 0.73 por ciento, el franco suizo con 0.72 por ciento, el dólar canadiense con 0.06 por ciento y el dólar de Hong Kong con 0.04 por ciento.

En contraste, las monedas más depreciadas son, el florín húngaro con 1.26 por ciento, el peso chileno con 1.07 por ciento, el dólar australiano con 1.05 por ciento, el shekel israelí con 1.02 por ciento y el rand sudafricano con 0.84 por ciento.