El peso mexicano inicia la jornada operando con pérdidas frente al dólar, mientras los participantes del mercado asimilan una lectura de inflación en México que se mantiene elevada.

Las cifras de Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 19.3180 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.77 por ciento o 14.8 centavos.

“Para la jornada bursátil de hoy, se proyecta que el tipo de cambio opere dentro de un rango de alta sensibilidad técnica comprendido entre los 18.95 y 19.35 pesos por dólar, condicionado a la asimilación de los datos del PIB mexicano”, indicó Laura Torres, directora de inversión, IMB Capital Quants.

¿Cómo opera el dólar HOY 24 de noviembre?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 19.78 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados reporta un descenso de 0.41 por ciento, en los 103.89 enteros. Asimismo, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) que opera en las mil 244.12 unidades baja 0.21 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.88 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.28 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra el shekel israelí con 0.97 por ciento, el rand sudafricano con 0.58 por ciento, el rublo ruso con 0.41 por ciento, el peso chileno con 0.37 por ciento y el dólar taiwanés con 0.17 por ciento.

En tanto, las monedas más apreciadas son, el real brasileño con 0.71 por ciento, la corona danesa con 0.55 por ciento, el euro con 0.54 por ciento, la corona checa con 0.52 por ciento, la libra esterlina con 0.49 por ciento y la corona noruega con 0.44 por ciento.