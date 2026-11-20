Esta semana el peso mexicano amplió su depreciación frente al dólar estadounidense, lo que, dada su magnitud, podría implicar un traspaso a los precios al consumidor.

Entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre, la moneda nacional se depreció prácticamente 4 por ciento y alcanzó los 19.16 pesos, nivel no visto por el tipo de cambio desde la segunda quincena de junio de 2025.

En una perspectiva más amplia, el peso acumula una depreciación de 13.5 por ciento desde el pasado 4 de septiembre.

Durante ese periodo se presentaron varios factores que presionaron al peso, como la mayor aversión al riesgo ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente y el cambio en las expectativas sobre la rentabilidad futura de las empresas tecnológicas en Estados Unidos por las dudas sobre el auge de la IA.

Otro factor es el repunte de la volatilidad que, en conjunto con la reducción del diferencial de tasas de interés de México respecto a Estados Unidos, redujo el atractivo de las estrategias de acarreo, conocidas como carry trade.

Las operaciones de carry trade son préstamos a tasas bajas en economías desarrolladas para financiar compras de activos de mayor rendimiento en países de economía emergente, como México.

Hasta antes de septiembre, las posiciones de acarreo se venían beneficiando del diferencial de tasas de interés entre México y las principales economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos.

Un amplio diferencial de tasas entre el Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos le había permitido al peso destacar dentro del conjunto de monedas emergentes, favorecido también por fundamentales económicos estables.

Sin embargo, la posición monetaria de México dejó de ser suficientemente robusta ante los cambios en la postura relativa con Estados Unidos, luego de que Banxico recortó su tasa de referencia y la Fed subió la suya.

En su reunión de finales de octubre, la Fed decidió mantener sin cambio el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 3.75 y 4.00 por ciento, después de haber aumentado ese rango en un cuarto de punto por primera vez en más de tres años en su reunión de septiembre.

Pero casi todos los funcionarios de la Fed coincidieron en que, probablemente, será necesario subir la tasa “en los próximos meses” para llevar la inflación en la economía estadounidense a la meta de 2 por ciento en un plazo razonable.

Las actas de la reunión del 27 y 28 de octubre, publicadas el miércoles, mostraron que dos funcionarios consideraron que podría estar justificada un alza de “más de 25 puntos base” (un cuarto de punto) en diciembre si los próximos datos de inflación resultan desfavorables.

Por el contrario, en la decisión de política monetaria anunciada el 5 de noviembre, Banxico determinó hacer un recorte más en su tasa de referencia.

En esa reunión, la Junta de Gobierno del banco central mexicano decidió, por mayoría de 3 a 2, realizar un “ajuste puntual” y reducir en un cuarto de punto la tasa de referencia al nivel de 6.25 por ciento.

Los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath buscaban que la tasa se mantuviera en 6.50 por ciento.

Ello, después de que en las decisiones de política monetaria de junio, agosto y septiembre la tasa se mantuvo inalterada en 6.50 por ciento por unanimidad de los cinco miembros de la Junta.

En la minuta de la reunión de noviembre se minimiza, por parte de algunos integrantes de la Junta, el riesgo de que la reciente depreciación del peso se traspase a la inflación.

En la argumentación sobre su voto disidente, Borja criticó el “desacoplamiento activo” de la posición monetaria relativa de México respecto a un amplio número de economías y planteó que, con el recorte de la tasa, el peso mexicano podría utilizarse en mayor medida como cobertura de otros activos, dada su elevada correlación con factores globales.

Lo anterior, expuso, junto con los choques globales de oferta que se han superpuesto entre sí, podría “retrasar la convergencia de la inflación al objetivo” de 3 por ciento.

Por su parte, Heath coincidió en que una reducción adicional de la tasa de referencia no sólo debilita la postura monetaria, sino que conlleva a resultados contrarios a los objetivos que motivan la disminución.

Advirtió que “la compresión del diferencial de nuestra tasa objetivo respecto a la tasa de fondos federales” en EU más allá de sus valores mínimos históricos “no es consistente ante mayores tasas externas y una depreciación cambiaria volátil”.

Con el tipo de cambio por arriba de 19 pesos por primera vez en 17 meses, es incongruente, por decir lo menos, minimizar el riesgo para la inflación que implica la depreciación cambiaria.