El futuro de Banxico y un relevo en puerta

En su decisión de política monetaria de finales de octubre, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tasas de referencia sin cambios, pues más bien se prepara para subirlas en diciembre ante una inflación elevada provocada por la guerra con Irán.

Sin embargo, la decisión fue eclipsada por el anuncio de que la presidenta Christine Lagarde dejará el cargo ocho meses antes de tiempo.

Previo a la decisión de política monetaria, Lagarde anunció que dejará la presidencia del BCE, con sede en Fráncfort, a comienzos de febrero próximo.

La decisión sobre su salida anticipada intensifica la pugna por sucederla en uno de los cargos más influyentes de la política monetaria mundial.

De acuerdo con un comunicado del BCE, Lagarde dejará el cargo el 7 de febrero, siendo que su mandato debía terminar en octubre de 2027.

Según Bloomberg, su salida anticipada abre una de las contiendas de liderazgo más importantes de Europa, cuyo ganador dirigirá la política de tasas de interés en los 21 países de la Unión Europea que utilizan el euro y sus más de 350 millones de habitantes.

Pablo Hernández de Cos, de España, y Klaas Knot, de Países Bajos, compiten por suceder a Lagarde.

Se considera favorito a Hernández de Cos por ser exgobernador del Banco de España y dirigir actualmente el Banco de Pagos Internacionales, el llamado ‘banco central de bancos centrales’.

Williams en la Fed de NY

En Estados Unidos empieza a tomar forma un debate relacionado con el término de mandato de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York.

En la semana, Bloomberg publicó una nota donde señala que la inminente jubilación del funcionario responsable de política monetaria con más años de servicio en la Reserva Federal ha desatado un debate en el banco central estadounidense sobre las normas que rigen los límites de mandato de los líderes regionales de la Fed.

El debate está entre si Williams puede permanecer en el cargo hasta junio de 2028, cuando cumplirá 10 años en su puesto actual, o si las normas internas determinan que debe dejarlo en junio de 2027, cuando cumpla 65 años de edad.

Él ha dicho que espera permanecer en el cargo un año y medio más, hasta junio de 2028.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York tiene un papel regional de gran influencia, pues cuenta con derecho a voto permanente en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar las tasas de interés en Estados Unidos.

Heath en Banxico

En el caso del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath concluirá su periodo de ocho años como miembro de la Junta de Gobierno y subgobernador el próximo 31 de diciembre.

Su último voto lo emitirá en la reunión de la Junta de Gobierno de mediados de diciembre.

De acuerdo con una Nota Especial de Banamex, elaborada por la economista Laura Díaz, Heath “se ha distinguido por su postura más restrictiva que el resto de la Junta en cuanto a la política monetaria”.

Las evidencias son la serie de votos disidentes emitidos en las reuniones de política monetaria y los señalamientos frecuentes sobre los riesgos asociados a que las expectativas de inflación se mantengan más cerca del límite superior (4 por ciento) del rango objetivo que de la meta puntual (3 por ciento).

La nota advierte que, “aunque la postura de Heath es minoritaria, su sucesión adquiere relevancia ante la posibilidad de que se profundice el sesgo acomodaticio de la Junta de Banxico con su relevo, en línea con el perfil que han mostrado los nombramientos más recientes”.

Si bien no se puede descartar el escenario anterior, en la nominación del sucesor de Heath no debe haber nada que señale una intención de la titular del Ejecutivo de interferir en la autonomía de Banxico, factor determinante para la credibilidad del banco central frente a su compromiso con el mandato constitucional de mantener la estabilidad de precios.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su respeto por la autonomía del Banco de México, condición necesaria para dar certidumbre a la economía.

Tampoco hay que dudar de la independencia de criterio de los miembros actuales de la Junta de Gobierno ni de quien, en su momento, habrá de sustituir a Heath.

Pero sí sería importante que, dado que el entorno para la inflación en México sigue siendo complicado, se mantuviera un razonable balance de fuerzas en la Junta de Gobierno sobre las decisiones de política monetaria.