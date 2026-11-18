El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos de la Línea de Crédito Flexible (LCF), concebida para prevención de crisis, por un monto de 18 mil millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México (Banxico) informaron que el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó satisfactoriamente la revisión de medio término de la LCF renovada en noviembre de 2025 por un plazo de dos años.

Esto “constituye un reconocimiento a la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, la fortaleza de sus instituciones y su historial de políticas económicas prudentes”, indicaron Hacienda y Banxico en un comunicado conjunto.

Se informó que, a solicitud de las autoridades mexicanas, el nivel de acceso se redujo de 200 a 150 por ciento de la cuota de México en el FMI, lo que implica una disminución de 24 mil millones de dólares a aproximadamente 18 mil millones, para el año restante de vigencia del acuerdo.

“Esta reducción voluntaria refleja el fortalecimiento de la capacidad de México para enfrentar episodios de volatilidad financiera internacional, al tiempo que preserva una importante protección adicional frente a riesgos externos”.

Los recursos de la LCF son uno de los elementos del ‘blindaje’ de la economía mexicana para mitigar los efectos de eventuales choques externos, como el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas y el posible endurecimiento de las condiciones financieras globales.

El primero y más cuantioso de esos elementos son los cerca de 258 mil millones de dólares en la reserva internacional del Banco de México a la primera semana de noviembre.

También se cuenta con una línea swap con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por 9 mil millones de dólares.

Sumándolos, incluida la LCF, son casi 285 mil millones de dólares que representan la disponibilidad de liquidez internacional para responder ante choques externos e imprevistos.

Pero el ‘blindaje’ más importante es el régimen de tipo de cambio flexible, que permite acomodar y amortiguar los efectos de choques externos e internos.

“La LCF mantiene su carácter precautorio y complementa las reservas internacionales y los demás instrumentos de protección financiera del país”, según el comunicado de Hacienda y Banxico.

Además, su continuidad “contribuye a fortalecer la confianza en la economía mexicana y a preservar la estabilidad macroeconómica y financiera”.

Entre otras cosas, el amplio reporte del FMI sobre México, emitido al concluir su evaluación sobre el país bajo el acuerdo de LCF conocida como Artículo IV, deja ver sus preocupaciones sobre los riesgos y vulnerabilidades fiscales de la economía mexicana.

Advierte que “el déficit fiscal se redujo notablemente en 2025 y se espera que disminuya aún más en 2026. Sin embargo, se espera que la consolidación gradual prevista para los próximos años deje la deuda pública en una trayectoria ascendente moderada, antes de estabilizarse en general para 2031”.

Kenji Okamura, subdirector gerente y presidente del Directorio Ejecutivo, emitió una declaración donde reconoce que “la consolidación fiscal ha continuado y la propuesta de presupuesto para 2027 busca reducir aún más el déficit a mediano plazo”.

Sin embargo, apunta, “podría considerarse un ritmo más rápido de consolidación fiscal para reducir la deuda pública y recuperar margen de maniobra, mientras se toman medidas para fortalecer el marco fiscal y su credibilidad”.

Desde su perspectiva, “México sigue expuesto a riesgos externos considerables en un contexto de elevada incertidumbre, si bien estos riesgos se han moderado gracias a sus mayores reservas, la resiliencia de sus exportaciones y su probada capacidad de adaptación a las crisis globales”.

El mensaje es que la consolidación fiscal sigue siendo necesaria, con independencia de que actualmente no se advierten choques desestabilizadores, frente a los cuales la economía mexicana no tiene inmunidad.

De ahí que lo más importante es mantener políticas sólidas y afianzar los pilares de la estabilidad macroeconómica y financiera.