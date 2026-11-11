Nos faltan 10 millones de empleos formales

México superó la cifra de 23 millones de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), gracias a la creación de 161 mil empleos formales en octubre, incluidos los asociados a plataformas digitales.

El mes pasado se logró la cifra histórica más alta de personas contratadas de manera formal y que cuentan con un registro en el Seguro Social, que alcanzaron los 23 millones 88 mil trabajadores.

Si se excluyen los puestos de plataformas digitales, la cifra de trabajadores registrados ante el IMSS se reduce a 22 millones 859 mil.

Si bien el número de trabajadores registrados en el IMSS está en niveles máximos históricos, sigue habiendo un déficit de casi 10 millones en la creación de empleos formales frente a la amplia informalidad laboral.

El reto es llegar, al menos, a los 32.6 millones de mexicanos ocupados en la informalidad y que son laboralmente vulnerables, pues no cotizan en la seguridad social ni reciben prestaciones.

La tasa de informalidad laboral en México se mantiene en torno a 54 e incluso 55 por ciento de la población ocupada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

La informalidad continúa siendo la condición laboral predominante para más de la mitad de la población ocupada en el país.

Así que, aunque se alcanzó la marca de 23 millones de trabajadores asegurados en el Seguro Social, el empleo formal seguirá muy rezagado frente a los niveles de informalidad.

Siguiendo con los puestos de trabajo afiliados al IMSS, para el cierre de año se presenta un entorno de contratación formal favorable, si las tendencias de generación de empleo no cambian.

Dicho lo anterior, el cierre de año representa un reto frente a las bajas cíclicas que históricamente se presentan en cada diciembre.

Por ejemplo, en diciembre de 2025 se dieron de baja 321 mil puestos de trabajo totales, cifra que se amplía a 363 mil si se excluyen las personas trabajadoras de plataformas digitales.

En ambas mediciones, la recuperación completa se logró nueve meses después, hasta septiembre de 2026.

Otra contradicción es que, de las más de 161 mil altas en octubre, en el registro eventual fue donde se generaron las mayores oportunidades laborales en el mes, con más de 84 mil puestos de trabajo, mientras que los empleos permanentes reportaron cerca de 77 mil.

Hasta el momento, en lo que va del año, se han creado 571 mil empleos formales considerando los asociados a plataformas digitales.

Bajo la medición tradicional, sin plataformas digitales, la creación de empleo entre enero y octubre se ajusta a más de 548 mil puestos de trabajo.

Si en diciembre de 2025 se perdieron más de 300 mil empleos formales, será necesario esperar a fin de año para saber si se logra mantener el registro récord de 23 millones de trabajadores formales.

REGISTROS PATRONALES

En cuanto a los registros de empresas formales ante el IMSS, 20 mil 393 patrones se han dado de baja en lo que va de 2026, lo que arroja un promedio de 67 negocios al día.

Al cierre de octubre se tienen inscritos ante el IMSS un millón 8 mil 887 registros patronales, con una pérdida de 30 mil 521 en los últimos 12 meses. Esto equivale a una contracción de 2.9 por ciento anual.

Además, con la caída de octubre se acumulan 28 meses consecutivos de variaciones negativas en el número de patrones registrados, la peor racha en más de 21 años.

El IMSS, como lo hace en cada reporte mensual de puestos de trabajo, señala que “los registros patronales no equivalen a empresas o negocios”, sino que son unidades de carácter administrativo utilizadas por el Instituto para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones.

Por ello, “su disminución no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas”.

Si bien es importante la ‘precisión metodológica’, los datos negativos en los registros patronales sólo evidencian el peso de la informalidad en el mercado laboral mexicano.

Pero también reflejan la existencia de un entorno económico poco favorable para la creación y permanencia de ‘unidades de carácter administrativo’ formales.