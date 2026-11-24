El proyecto de una planta termosolar y una fotografía entre mandatarios dicen cosas distintas sobre la política exterior mexicana. El primero habla de infraestructura, inversión pública y tecnología que algún día deberá encender una ciudad. La segunda, de los vínculos políticos sin los cuales nada de eso se negocia. La gira de Claudia Sheinbaum por China tuvo ambas cosas.

Su participación en la cumbre de APEC, celebrada en Shenzhen, mostró que México busca algo más complejo que escoger entre Pekín y Washington. La delegación abrió canales de cooperación tecnológica y ambiental con China, sostuvo conversaciones difíciles con Donald Trump y reforzó la coordinación comercial con Canadá. Fue una gira multidimensional, con una premisa de fondo: México no puede pensar su futuro sin vínculos con Asia, pero sin pensar en un cambio de órbita.

La diversificación solo sirve si construye capacidades propias. El memorando suscrito entre la Secretaría de Energía y el Ministerio de Energía de China ofrece un buen ejemplo. Contempla cooperación técnica en generación termosolar, geotermia, almacenamiento térmico industrial, baterías de gran escala y redes eléctricas inteligentes, y prevé avanzar hacia una planta piloto en territorio mexicano.

Esa planta puede ser una pieza relevante de política industrial.

México necesita un sistema eléctrico más confiable y una transición energética más rápida, y para eso no basta con instalar paneles o comprar baterías. Hace falta formar personal, desarrollar proveedores, incorporar universidades y asegurar que el conocimiento permanezca en el país.

Un memorando, por sí solo, no ilumina una ciudad, aunque siempre ayuda a dirigir los reflectores. Para tener efectos positivos, debe cumplir tres condiciones.

La primera es lograr diversificar sin comprometer la integración norteamericana. La relación con Pekín no implica abandonar el T-MEC y no toda decisión tecnológica debe requerir autorización política de Washington. La autonomía no consiste en escoger otra potencia tutelar, sino en reducir la necesidad de tener una.

La segunda supone resultados nacionales medibles. El memorando ambiental incluye cambio climático, biodiversidad, residuos sólidos y saneamiento de cuencas.

Modelos como las “ciudades esponja” pueden ser útiles si la adaptación es real: una solución hidráulica diseñada para una ciudad china no se trasplanta a México como si lluvias, acuíferos e instituciones fueran los mismos.

La tercera es la continuidad. Los memorandos ya fueron firmados; los proyectos tendrán sus propios recorridos técnicos, presupuestales y regulatorios. Todos pueden recibir seguimiento rumbo a APEC 2028, cuando México será sede. Esa cita será una oportunidad para mostrar resultados.

La ciencia y la salud serán campos de prueba. El memorando entre las cancillerías se propone estructurar un fondo de movilidad estudiantil e investigación aplicada, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación acordó intercambios de jóvenes investigadores en inteligencia artificial, supercómputo, biotecnología y matemáticas.

La visita al Hospital Popular del Distrito de Nanshan mostró sistemas de inteligencia artificial aplicados a la gestión médica, que pueden mejorar diagnósticos, pero exigen protección de datos, supervisión clínica y reglas de responsabilidad.

Tampoco conviene subestimar los encuentros personales. Con Mark Carney se revisó el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028; con Trump, entre dimes y diretes, el balance de las conversaciones en curso sobre aranceles y la revisión del T-MEC; con Xi Jinping, la cooperación técnica y científica, la situación comercial, el próximo 55 aniversario de las relaciones diplomáticas y la agenda para APEC 2028.

Sheinbaum se reunió además con los líderes de Vietnam, Singapur y Australia y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ningún memorando se firma, y menos se cumple, sin la confianza que se construye en esas conversaciones.

La presidenta expuso el Plan México ante directivos de empresas de la lista Fortune 500 y delegaciones de economías ajenas a APEC, como Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza.

La prensa internacional registró que México sostiene una agenda con China en tecnología limpia sin alterar su alineación comercial con Norteamérica.

Sheinbaum regresó de China con memorandos firmados, proyectos en curso, interlocutores nuevos y conversaciones abiertas.

Toca convertir la diplomacia en capacidades. México no necesita elegir entre voltajes, sino construir una red propia, capaz de conectarse sin quedar a merced de ninguna fuente de poder.

Lectura sugerida: “China y México en la órbita del mercado mundial del siglo XXI” de Cuauhtémoc Calderón Villarreal y Juan González García (Colef).

Gracias, LGCH.