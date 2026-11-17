Las democracias se adaptan a nuevas realidades tecnológicas y mediáticas. Las batallas electorales transcurren en escenarios múltiples: calles, sets de televisión y salas de redacción —a la antigua—, pero también, con más fuerza que nunca, celulares, feeds y canales de WhatsApp o Telegram.

España es todo un estudio de caso. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato socialista, adelantó las elecciones generales, y los aspirantes circulan a la vez por noticieros, pódcasts, redes sociales y grupos de mensajería.

Santiago Abascal, dirigente de Vox —la extrema derecha española—, llegó al late night La Revuelta con una condición: el público lo ponía él. Abascal temía que el público progresista del programa lo abucheara.

David Broncano, el famoso comediante que conduce el programa en TVE, aceptó; las gradas se llenaron de simpatizantes del invitado y la emisión registró una audiencia récord.

Broncano, sin formación periodística, no pudo sostenerle el pulso a Abascal, quien se mostró mejor comunicador y salió reforzado de la entrevista.

Ante el éxito en la televisión pública y para minimizar riesgos, Abascal dejó plantado a Jordi Wild en su pódcast, el más influyente del país.

Llevó aplausos propios al estudio ajeno y faltó a la cita donde no podía determinar el encuadre, aun cuando el público natural de Vox es más cercano al influenciador.

Este episodio deja lecciones políticas. En primer lugar, las estrategias de “cerco mediático” a la ultraderecha ya no son relevantes. Broncano fue criticado por invitar a Abascal y permitir el “blanqueamiento” de su discurso de discriminación y odio, pero es difícil justificar negar una entrevista en televisión pública al líder de la tercera fuerza política del país.

Las extremas derechas han construido esa imagen de outsiders y antiestablishment en parte por el rechazo de los medios tradicionales. Estos medios perdieron el monopolio de la intermediación porque muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, ya no conectan con ellos.

Digital News Report de la Universidad de Oxford muestra que, en promedio, 30 por ciento de los encuestados en 48 mercados considera las redes sociales y las plataformas de video su principal fuente de noticias.

En segundo lugar, los ultraderechistas son expertos en comunicación política y en redes sociales. En el cara a cara, no cualquiera puede enfrentarlos.

Esa misma marginación de los medios, junto con los nuevos algoritmos que privilegian el contenido que genera indignación (que cuando no es falso es falaz), creó el caldo de cultivo perfecto para el auge de la extrema derecha y formó a sus candidatos en el arte de la comunicación directa y eficaz.

En tiempos de posverdad, entrevistar o debatir con un candidato ultra ya no puede consistir únicamente en apelar a los hechos, a la ciencia o a discursos de derechos humanos.

Debe consistir en disputar el encuadre de la conversación con argumentos más convincentes, confrontar las contradicciones del candidato y conectar con problemas concretos.

Es la lección que Morris Katz —estratega de campañas en Nueva York y Berlín— condensa en cuatro reglas: pocos problemas repetidos con disciplina; entrar por el costo de rentar, moverse o cuidar hijos; autenticidad como coherencia y no como espontaneidad actuada; y producción digital que alimente el puerta a puerta.

Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor catalán, llama “judo digital” a usar las estructuras orgánicas de mensajería y voluntariado para contrarrestar la hegemonía de la derecha en las plataformas abiertas.

No es una receta infalible; es una apuesta por dos electorados que considera decisivos frente al avance reaccionario: las mujeres y la generación Z.

En la experiencia brasileña, la remontada de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro no puede atribuirse únicamente a las redes, pero la diferencia entre la primera y la segunda vueltas mostró el valor de conectar la comunicación digital con el voluntariado, la conversación directa y la presencia territorial.

La pantalla funcionó como una capa de organización, no como sustituto de la calle.

En ese terreno fragmentado, algunas creadoras de contenido político en TikTok e Instagram explican debates parlamentarios, propuestas legislativas y decisiones económicas mediante argumentos breves, visuales y comprensibles. La pantalla vertical obliga a encontrar una nueva sintaxis.

Las democracias occidentales, incluida la mexicana, necesitan reconstruir las mediaciones —periodistas, verificadores, plataformas, creadores, partidos— con reglas transparentes y responsabilidades visibles, sin ser condescendientes con las nuevas generaciones y sus preferencias comunicativas.

Lectura sugerida: “La izquierda que asaltó el algoritmo”, de Juan Carlos Monedero (Prometeo).

Gracias, LGCH.